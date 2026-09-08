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錢進高利定存 轉換前先停看聽

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

市場資金吃緊，銀行搶存款戰火持續升溫。相較目前大型銀行一年期新台幣定儲牌告利率落在約百分之一點七，近期不少銀行針對「新資金」祭出百分之二以上利率，最高甚至來到百分之三點五，顯示銀行為吸收外部資金，願意付出的成本正在提高。

但行庫主管說，即便利率高，但規則上有資金上限，或僅有短天期如十四天或一個月，實際到手利息恐怕不如預期，因此建議民眾轉換資金前多「停看聽」。

舉例來說，渣打銀行本月推出新台幣優利定存，三個月期最高年息可達百分之三點五，但必須符合指定理財客戶及資產門檻，而且明訂僅限新資金；原有定存到期、行內帳戶互轉，甚至資金先匯出再匯回，都不能算新資金。王道銀行則有九個月新台幣定存百分之二點三五，同樣要求必須是增加的新資金。

行庫主管指出，即便高利率方案，仍要先看清楚天期，例如百分之五甚至十以上年利率，通常可能會有單戶的額度限制，而且優惠可能只有一個月。以十萬元、年利率百分之十二為例，看起來遠高於一般定存，但若優惠只有一個月，實際利息只有一千元；若只有十四天，利息更只有四六○元。也就是說，宣傳利率雖然很高，真正拿到手的利息未必很多。

行庫主管表示，除非銀行是願意對數百萬、甚至千萬元等級的新資金，把利率提高，相對來說才有意義，否則資金在各家銀行反覆轉換，但獲取的利息不見得高，卻花費了個人的時間成本。

定存 渣打銀行 新台幣

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