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生活成本壓力持續升高 逾四成估開銷增10%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

生活成本壓力持續升高。中研院經濟所調查，6月有67.55%受訪者預期一年後生活經常性整體開銷將增加，高於3月的63.17%；其中，合計有超過四成民眾預期生活開銷將增加10%以上，反映多數民眾對未來日常支出仍抱持偏高預期。

中研院經濟所自2023年10月起試行「台灣消費者預期與政策反應調查」，了解民眾對一年後生活成本及消費者物價指數（CPI）漲幅的預期。近期公布最新6月調查結果。

調查顯示，67.55%受訪者預期一年後生活經常性整體開銷將增加，較3月的63.17%上升4.38個百分點；認為開銷大致不變者，則由32.2%降至26.56%。另有5.89%受訪者預期開銷會減少。

進一步觀察預期增加幅度，6月有1.77%受訪者認為生活開銷將增加0%至2%，6.82%預期增加2%至5%，15.79%預期增加5%至10%；另有21.27%預期增加10%至20%，21.91%更認為一年後生活開銷將增加20%以上。

若合計預期開銷增加5%以上者，6月占比達58.97%，高於3月的55.97%，也就是接近六成民眾預期一年後生活支出至少增加5%。

其中，預期增加5%至10%的比率由3月12.66%升至15.79%，預期增加10%至20%者也由19.8%升至21.27%；不過，預期增加20%以上的比率則由23.51%降至21.91%。

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