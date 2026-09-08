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2027年減碳預算增19億
行政院公布2027年度中央政府總預算書顯示，明年總體減碳行動計畫共編列924億元，較2026年增加19億元、約增2.1%，減碳預算重返成長軌道，資源主要投入能源轉型、節能設備及低碳運輸等領域。
行政院表示，目前全球已有約140個國家提出淨零排放目標，台灣自2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」後，2025年1月公布「台灣總體減碳行動計畫」，除既有淨零12項關鍵戰略外，再增列由上而下推動的「六大部門減碳旗艦計畫」。
從預算配置來看，2027年淨零12項關鍵戰略合計編列718億元，占整體減碳預算逾七成。其中，「電力系統與儲能」295億元居冠，主要由台電推動離岸風力發電加強電力網、太陽光電併網工程及智慧型電表基礎建設等計畫，持續強化再生能源併網及電力系統韌性。
「節能」編列147億元居次，主要用於台灣自來水公司降低漏水率，及經濟部推動能源效率管理、節能技術輔導及老舊耗能設備汰換等措施；「淨零綠生活」編列85億元，投入公路公共運輸永續發展、環島自行車道升級等計畫。
交通減碳方面，「運具電動化及無碳化」編列42億元，主要推動2030年客運車輛電動化計畫及電動機車產業深化補助，持續加速運輸部門低碳轉型。
至於六大部門減碳旗艦計畫，2027年編列206億元，其中環境部門151億元占最大宗，主要辦理內政部汙水下水道第七期建設計畫；能源部門編列40億元，投入科技儲能補助及地熱減碳旗艦行動計畫；交通部門則編列3億元，推動商用車輛電動化及無碳化，協助商用電動車產業發展。
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