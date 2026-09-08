2027年減碳預算增19億

民眾對未來物價上漲「體感」仍強烈，中研院經濟所最新調查顯示，6月有60.92%受訪者預期一年後台灣消費者物價指數（CPI）漲幅達2%以上，較3月的34.99%大增25.93個百分點；更有54.25%受訪者預期，三年後CPI年增率仍在2%以上，反映中長期通膨預期仍偏高。

2026-09-08 01:31