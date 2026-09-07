聽新聞
0:00 / 0:00
網傳瑞幸咖啡將在台開幕 經部：已發函要求循投資管道申請
網路流傳照片顯示，台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。
有網友於今天在網路平台Threads上發布照片，圖片中疑似是送貨員正在運送印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引發外界猜測，中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡可能將進軍台灣。
經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。
去年底就曾傳出瑞幸咖啡擬登台，當時經濟部長龔明鑫表示，政府未禁止中資餐飲來台，但須依法申請；經濟部也會注意其資金來源與實質關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。