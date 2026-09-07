快訊

「大象來了」震撼街頭 法導演離台前感謝：劇團愛上台北這座城市

德國極右翼大勝！另類選擇黨如何撼動德國政治

月薪28K一路存到42歲淨資產2400萬！他曝致富關鍵 網卻抓出「房產紅利」

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳瑞幸咖啡將在台開幕 經部：已發函要求循投資管道申請

中央社／ 台北7日電
台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。瑞幸咖啡示意圖。路透
台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。瑞幸咖啡示意圖。路透

網路流傳照片顯示，台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

有網友於今天在網路平台Threads上發布照片，圖片中疑似是送貨員正在運送印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引發外界猜測，中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡可能將進軍台灣。

經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

去年底就曾傳出瑞幸咖啡擬登台，當時經濟部長龔明鑫表示，政府未禁止中資餐飲來台，但須依法申請；經濟部也會注意其資金來源與實質關係。

瑞幸 咖啡 標誌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超商買咖啡總大排長龍！網盼台灣仿日韓自助 店員曝3大難題

汐止區婦女大學秋季班開課 學員開心手沖咖啡

早午餐咖啡廳推薦！2026十大全日連鎖品牌揭曉

喝咖啡看得出個性？咖啡師6年觀察「美式女最好交往、拿鐵女最想娶回家」

相關新聞

荷包壓力加重 四成民眾預期一年後生活開銷至少增一成

生活成本壓力持續升高。中研院經濟所最新調查顯示，6月有67.55%受訪者預期一年後生活經常性整體開銷將增加，高於3月的63.17%；其中，合計有超過四成民眾預期生活開銷將增加10%以上，反映多數民眾對未來日常支出仍抱持偏高預期。

通膨預期升溫 逾六成民眾估一年後CPI漲幅仍破2%

民眾對未來物價漲幅的預期明顯升高。中研院經濟所最新調查顯示，6月有60.92%受訪者預期一年後台灣消費者物價指數（CPI）漲幅達2%以上，較3月的34.99%大增25.93個百分點；更有54.25%受訪者預期，三年後CPI年增率仍在2%以上，反映中長期通膨預期仍偏高。

網傳瑞幸咖啡將在台開幕 經部：已發函要求循投資管道申請

網路流傳照片顯示，台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。經濟部投審司今天表示，已發函給國內順...

去年藥妝零售營業額創高 今年前7月增幅寫112年以來同期最大

經濟部今天表示，隨高齡化趨勢發展及健康照護需求增加，114年藥粧零售業營業額達新台幣2160億元，創歷年新高、年增1.3...

支援國家政策及公共建設 國產署5年協助撥用國有土地逾8千公頃

財政部國有財產署積極運用國有不動產資源，配合國家重大政策及公共建設推動，協助各級政府機關依法撥用取得所需國有不動產，支援社會住宅、長期照顧、公共化教保及托育、產業發展、水利治理及災害防治等政策及公共建設。據統計，近5年協助機關撥用取得國有土地逾8千公頃，讓國有土地成為推動國家建設的重要力量，發揮國產資源公共效益。

遏止洗產地與違規轉運 經部裁處257件產地標示不實案

為維護我國出口秩序、保護台灣製造產品的國際聲譽，並防杜不法業者利用台灣從事違規轉運或洗產地行為，經濟部表示，透過與財政部持續強化跨部會合作機制，已展現具體執行成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。