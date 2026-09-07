網傳瑞幸咖啡將在台開幕 經部：已發函要求循投資管道申請

網路流傳照片顯示，台灣出現印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引外界猜測瑞幸咖啡是否將在台開幕。經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

有網友於今天在網路平台Threads上發布照片，圖片中疑似是送貨員正在運送印有瑞幸咖啡標誌的貨箱，引發外界猜測，中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡可能將進軍台灣。

經濟部投審司今天表示，已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

去年底就曾傳出瑞幸咖啡擬登台，當時經濟部長龔明鑫表示，政府未禁止中資餐飲來台，但須依法申請；經濟部也會注意其資金來源與實質關係。