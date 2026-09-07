通膨預期升溫 逾六成民眾估一年後CPI漲幅仍破2%

民眾對未來物價漲幅的預期明顯升高。中研院經濟所最新調查顯示，6月有60.92%受訪者預期一年後台灣消費者物價指數（CPI）漲幅達2%以上，較3月的34.99%大增25.93個百分點；更有54.25%受訪者預期，三年後CPI年增率仍在2%以上，反映中長期通膨預期仍偏高。

中研院經濟所自2023年10月起試行「台灣消費者預期與政策反應調查」，了解民眾對一年後生活成本及CPI漲幅的預期，藉此補足過去缺乏具全體消費者代表性通膨預期量化調查的缺口。今年改為按季進行網路調查，並於近期公布最新6月調查結果。

調查顯示，從未來一年CPI方向來看，6月有90.88%受訪者認為CPI將上升，0.51%預期下降，另有8.61%認為大致不變。相較3月，預期CPI上升者由92.91%略降，但從漲幅分布觀察，民眾的通膨預期其實明顯往較高區間移動。

3月有57.91%受訪者預期一年後CPI漲幅落在0%至2%，到了6月已大幅降至29.96%；相反地，預期漲幅落在2%至2.5%的比率，由16.92%攀升至36.86%，成為6月占比最高的區間。

預期CPI漲幅介於2.5%至3%的受訪者，也由3月的6.2%升至12.59%；預期漲幅達3%以上者則由11.87%略降至11.47%。若合計2%以上區間，6月占比達60.92%，高於3月的34.99%。

中研院經濟所6月調查新增「三年後CPI年增率」預期。結果顯示，39.75%受訪者認為三年後CPI年增率將落在1%至2%，占比最高；其次為27.87%預期落在2%至2.5%，13.24%預期介於2.5%至3%，另有13.14%認為會達3%以上。換言之，有54.25%受訪者預期三年後CPI年增率仍在2%以上。

中研院經濟所指出，主計總處依據CPI計算的通膨率，經常被認為與民眾實際感受存在落差。可能原因包括日常民生物資在CPI中的權重，未必與消費者的生活支出結構一致，且CPI在編製上需控制商品與服務的品質及規格變化，因此未必能完全反映消費者主觀感受到的生活成本變動。隨調查持續累積，也可進一步觀察民眾通膨預期是否持續升溫。