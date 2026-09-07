支援國家政策及公共建設 國產署5年協助撥用國有土地逾8千公頃

財政部國有財產署積極運用國有不動產資源，配合國家重大政策及公共建設推動，協助各級政府機關依法撥用取得所需國有不動產，支援社會住宅、長期照顧、公共化教保及托育、產業發展、水利治理及災害防治等政策及公共建設。據統計，近5年協助機關撥用取得國有土地逾8千公頃，讓國有土地成為推動國家建設的重要力量，發揮國產資源公共效益。

國家重大政策部分，截至115年8月底，機關撥用取得興辦社宅、長照及幼托所需國有土地計46.98公頃，包括社宅29.64公頃、長照13.78公頃及幼托3.56公頃，共計土地114處、房地9處；另保留逾83.22公頃國有土地，供社宅主管機關規劃興辦社宅。國產署透過撥用及保留國有土地，積極支持居住正義、長照服務及幼兒教育照顧等政策，協助滿足民眾居住及照顧需求。

國產署表示，除配合國家政策，該署亦積極協助機關撥用取得公共建設所需國有土地，支援產業發展、水利治理及災害防治等公共建設，例如配合科學園區擴建，協助科學園區管理局取得擴建計畫所需土地19.13公頃，支應產業用地需求。

今年協助經濟部水利署各河川分署取得河道治理工程所需土地127.21公頃，及透過提供國有土地，協助地方政府建置防救災行動通訊平台，強化災害潛勢地區通訊服務，提升重大災害應變能力及城鎮韌性。

國產署表示，國有不動產是國家重要公共資源，除妥善管理外，更應依國家發展及公共建設需要適時提供使用。未來將持續配合國家政策及公共建設推動，積極協助各級政府機關依法取得所需國有不動產，透過國產資源的妥適配置及有效利用，支援國家整體發展，擴大國有土地公共效益，讓全民共享施政成果。