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去年藥妝零售營業額創高 今年前7月增幅寫112年以來同期最大

中央社／ 台北7日電
隨高齡化趨勢發展及健康照護需求增加，114年藥粧零售業營業額達新台幣2160億元。圖／AI生成
隨高齡化趨勢發展及健康照護需求增加，114年藥粧零售業營業額達新台幣2160億元。圖／AI生成

經濟部今天表示，隨高齡化趨勢發展及健康照護需求增加，114年藥粧零售業營業額達新台幣2160億元，創歷年新高、年增1.3%；115年1至7月營業額達1272億元、年增5.4%，增幅為112年以來同期最高。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，113年藥粧零售業銷售商品以「個人清潔、化粧保養」占47.7%為最大宗；「藥品及醫療用品」居次，占21.4%；「食品」、「家庭器具及用品」及「衣著鞋襪、配件及個人用品」分居第3至第5位，占比分別為13.7%、7.3%及7.0%。

統計處說明，與108年相比，「個人清潔、化粧保養」仍為主要營收來源，但占比減少9.2個百分點；「藥品及醫療用品」及「衣著鞋襪、配件及個人用品」占比，則分別增加4.6及4.1個百分點，顯示近年健康照護及生活消費領域相關商品在藥粧零售業比重提升。

統計處表示，據財政部營利事業統計，114年藥局與美粧店家數合計達2萬5434家，其中藥局為1萬7590家、占69.2%；美粧店為7844家、占30.8%。

在地區分布方面，統計處指出，就家數觀察，藥局主要分布在北部地區，占比39.2%，南部及中部地區分占30.9%及27.3%，居第2、3名。若與縣市別交叉觀察，6都家數分居前6名，合計占67.3%。

統計處表示，美粧店則近半集中於北部地區。就家數觀察，北部地區占比接近5成，南部與中部地區占約23%至26%分居第2、3名，僅約北部地區的一半，就縣市別觀察也集中在6都，合計家數占76.5%。

經濟部 零售業 藥品 高齡化

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