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遏止洗產地與違規轉運 經部裁處257件產地標示不實案
為維護我國出口秩序、保護台灣製造產品的國際聲譽，並防杜不法業者利用台灣從事違規轉運或洗產地行為，經濟部表示，透過與財政部持續強化跨部會合作機制，已展現具體執行成效。
經濟部表示，針對財政部關務署去年4月1日成立強化違規轉運查核小組後所移送428筆輸美貨品涉產地標示不實案件，貿易署已完成257案裁處，並對非屬國貨卻標示台灣製的產地標示不實案件，每張報單加重裁罰60萬元，透過事前預防、事中嚴查、事後管理及持續宣導等措施，有效遏止違規轉運行為。
經濟部指出，為防範不法業者藉由我國違規轉運，貿易署持續透過監測進出口資料，建立高風險廠商名單，並移請海關加強查驗；同時規定出口我國貨品至美國的業者應具結產地屬實，強化業者自主管理責任。
對於海關移送產地標示不實案件，經濟部表示，貿易署經請廠商說明並調查案情，依貿易法嚴處違反規定的廠商，對於產地具結不實違反刑事法律者，海關會移送法務部調查局調查，將犯罪嫌疑人等以觸犯刑法，移送台灣管轄地方檢察署依法偵辦。
經濟部指出，為擴大查處違規行為之資訊來源，已於今年7月21日發布修訂「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，將原發予獎勵狀或獎座之獎勵方式，改為發給獎金，增訂保護檢舉人措施，以提高公眾檢舉意願。此外，為提升我國業者法規遵循能力及國際市場競爭力，貿易署也持續加強對業者宣導，自去年迄今已在全國各地舉辦逾30場說明會，協助業者瞭解我國原產地認定規定及掌握美國最新關稅資訊。
經濟部強調，貿易署將持續與相關機關密切合作，嚴厲打擊違規轉運之不法行為，維護台灣製造產品之國際信譽及公平貿易秩序，保障我國合法廠商權益。
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