防杜洗產地、違規轉運 經部已裁處257件產地標示不實案

杜絕洗產地，違規轉運，並維護台灣製造名聲，經濟部7日表示，已與財政部合作，財政部關務署2025年4月1日成立強化違規轉運查核小組後所移送428筆輸美貨品涉產地標示不實案件，貿易署已完成257案裁處，並對非屬國貨卻標示台灣製的產地標示不實案件，每張報單加重裁罰60萬元。

經濟部表示，為防範不法業者藉由我國違規轉運，貿易署持續透過監測進出口資料，建立高風險廠商名單，並移請海關加強查驗；同時規定出口我國貨品至美國的業者應具結產地屬實，強化業者自主管理責任。

經濟部表示，對於海關移送產地標示不實案件，貿易署經請廠商說明並調查案情，依貿易法嚴處違反規定的廠商。對於產地具結不實違反刑事法律者，海關會移送法務部調查局調查，將犯罪嫌疑人等以觸犯刑法，移送台灣管轄地方檢察署依法偵辦。

經濟部表示，為擴大查處違規行為之資訊來源，已於2026年7月21日發布修訂「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，將原發予獎勵狀或獎座之獎勵方式，改為發給獎金，增訂保護檢舉人措施，以提高公眾檢舉意願。

此外，為提升我國業者法規遵循能力及國際市場競爭力，貿易署也持續加強對業者宣導，自2025年迄今已在全國各地舉辦逾30場說明會，協助業者瞭解我國原產地認定規定及掌握美國最新關稅資訊。

經濟部強調，貿易署將持續與相關機關密切合作，嚴厲打擊違規轉運之不法行為，維護台灣製造產品之國際信譽及公平貿易秩序，保障我國合法廠商權益。