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漢翔與龐巴迪簽前機身長約 經長：全體台廠航太供應鏈受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
漢翔民用業務再邁大步取得龐巴迪CL3500前機身20年全壽期合約。黃淑惠攝
漢翔民用業務再邁大步取得龐巴迪CL3500前機身20年全壽期合約。黃淑惠攝

經濟部龔明鑫7日出席「漢翔公司與龐巴迪Challenger 3500商務客機前機身簽約典禮」致詞表示，今日簽署這分航太合約規模龐大，且展望20年全壽期，這不是只有漢翔（2634）受益，漢翔會與國內供應鏈串接起來共同承擔，是整個航太供應鏈都會受惠。

漢翔與加拿大航太集團龐巴迪公司（Bombardier）7日締結Challenger 3500商務客機（CL3500）駕駛艙暨前機身結構組件策略合作協議（STA）。龔明鑫強調，這向全世界傳遞重要訊，台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，漢翔在過去20年間，參與龐巴迪CL3500商務客機後機身設計及製造，並且2023年在前總統蔡英文見證下，交付超過千架紀錄。這證明漢翔是龐巴迪最好合作夥伴，同時代表國際企業對台灣MIT的信任。

他表示，漢翔在2024年啟動新一波的業務洽談，經濟部與漢翔組成團隊到加拿大拜訪龐巴迪高層才促今天的簽約，這宣告台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，這分合約規模龐大，且展望20年全壽期，漢翔為主要合約，將與國內供應鏈串接起來共同承擔，所以這份合約不單單只是漢翔公司自己受益而已，事實上整個台灣後面的供應鏈的航太產業都會受益。

漢翔公司 漢翔 航太 供應鏈 龔明鑫 經濟部

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