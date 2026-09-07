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SMAT發布六都交通政策建言書 提3大核心建言

中央社／ 台北7日電

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今天表示，發布「六都交通政策建言書」，提出購車補助穩定不斷、全面兼顧多元族群與優化獎勵車行銷售等3大核心建言，呼籲地方政府政策工具協助台灣邁向運輸淨零和永續交通。

SMAT於4日舉行第5屆會員大會，SMAT今天透過新聞稿表示，包括交通部長陳世凱、台北市副市長張溫德、新北市長參選人蘇巧慧、新北市長參選人李四川等到場。

陳世凱表示，政府明確指出機車產業朝電動化發展，交通部將加強與行政院溝通，讓運具電動化政策更穩定、更有持續性，也呼籲地方政府共同努力打造友善電動機車的環境。

SMAT新任理事長呂曜志表示，運具電動化的核心關鍵在於城市落實，今年協會發表「六都交通政策建言書」，希望從六都開始讓倡議落地。呂曜志指出，協會擁有來自機車行、整車廠、供應鏈等產業夥伴，2027年也將積極研擬中央層級的政策建議，推動加速運具電動化。

SMAT引述數據說明，2025年全台電動機車市售比僅6.9%，與交通部設定的20%目標有明顯落差，六都除台北市達22.1%，其餘五都均在4.9%至6.9%；用來檢視累積推動成果的電動機車普及率，六都大多落在5.0%至10.0%間，SMAT認為六都運具電動化仍有成長空間。

對於六都運具電動化發展，SMAT提出3大建言，首先是「購車補助穩定不斷」，建議地方政府規劃複數年電動機車政策，以多年期計畫取代逐年編列預算、維持穩定補助力道。

其次，SMAT建議「全面兼顧多元族群」，呼籲地方政府持續鎖定不同年齡、職業及生活型態的用車群體，在既有基礎上拓展多元加碼專案的涵蓋範圍，並開放不同方案可彈性疊加，讓有限資源發揮最大效益。

此外，SMAT建議「優化獎勵車行銷售」，指出傳統機車行是推廣運具轉型的重要前線，建議地方政府提供機車行銷售電動機車獎勵金，提升車行推廣意願。

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