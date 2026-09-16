租賃金融結合風險管理　打造中小企業韌性新模式

面對全球數位轉型、淨零排放及人工智慧（AI）快速發展，台灣中小企業正面臨設備更新、資金取得及新興風險管理等多重挑戰。在高度不確定的經營環境下，中小企業真正需要的不只是資金，而是以兼顧融資、風險管理及持續經營的支持機制。租賃金融若能結合風險管理與保險制度，將可由傳統融資工具進一步發展為提升企業韌性的重要金融機制。

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以企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）的觀點，企業競爭力已由過去追求成本效率，逐漸轉向提升風險承擔能力與經營韌性。中小企業最大的限制並非技術能力不足，而是在數位轉型與淨零轉型的過程中，面臨資金不足、投資風險高、技術快速淘汰及現金流壓力等挑戰。租賃模式將企業由「擁有資產」轉向「使用資產」，將資本支出（CapEx）轉化為營運支出（OpEx），不僅改善企業現金流，更重新配置企業所需承擔的財務風險，使有限資源得以聚焦於核心競爭力與創新發展，而非過度集中於固定資產投資。租賃金融的價值，亦因此不再侷限於資金融通，而是成為企業提升韌性的重要管理工具。

租賃金融生態系涉及承租人、租賃公司、金融機構及社會整體等多元利害關係人，所面臨的風險包括信用風險、設備殘值風險、營運風險，以及地震、颱風、洪水等天然災害所帶來的系統性風險。單一企業或租賃公司皆無法獨自承擔此類重大風險，因此必須建立完善的風險治理（Risk Governance）架構，藉由市場、企業與政府共同分擔不同層次的風險，提升整體金融體系與產業韌性。

風險管理與保險正是租賃金融生態系的重要支柱，透過風險移轉（Risk Transfer）、風險分散（Risk Pooling）、營運持續（Business Continuity）及財務穩定（Financial Stability）四大功能，可降低企業及租賃公司的財務不確定性。例如，營業中斷保險可補償企業停工期間的預期利潤及固定成本支出；連帶營業中斷保險可降低供應鏈中斷造成的營運衝擊；電子設備保險、機械保險及信用保險則可分散設備損失、租金收入中斷及信用違約等風險，使租賃金融真正發揮支持企業永續經營的功能。

此外，隨著AI設備、智慧製程、工業機器人、儲能系統及再生能源設備等新興資產快速發展，設備殘值不確定性與氣候變遷風險亦同步提高。未來租賃金融可整合租賃公司、保險公司、設備製造商、金融機構與政府政策資源，共同建立跨領域合作生態系，透過融資、資產管理、保險保障及政策支持，協助企業有效管理新興風險，加速產業升級與永續發展。

未來金融服務的角色已不再只是提供資金，而是協助企業管理風險、提升韌性與支持永續發展。銀行授信、租賃金融及保險制度各自發揮其信用融資、設備融資及風險移轉的功能，共同建構完整的企業支持體系。租賃金融結合風險管理、保險與政府政策資源，不僅可提升中小企業，特別是微型企業的融資可近性與風險承擔能力，更有助於打造兼具創新、韌性與永續發展的企業生態系，成為推動台灣產業升級與提升國際競爭力的重要力量。