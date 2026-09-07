工研院持續布局前瞻技術 賴總統盼讓產業更強

賴清德總統7日出席「第15屆工研院院士授證典禮」。他表示，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組等挑戰，政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，期盼工研院持續布局前瞻技術，促成產學研及新創合作，讓產業更強、國家更有韌性，台灣成為世界不可或缺、值得信賴的力量。

包括總統府資政林信義、經濟部次長何晉滄、工研院董事長吳政忠、院長張培仁等皆出席活動。

賴總統致詞表示，這幾年台灣經濟成長突飛猛進，半導體、AI、ICT、電子零組件等產業，都在國際上執世界之牛耳。台灣變得這麼強，真正原因就在工研院，台灣經濟成長並非一蹴可幾，也不是一日之間完成，而是幾十年來不斷累積與成長才有今日成就。

賴總統指出，工研院是台灣產業科技創新的重要基地。自2012年設立院士制度以來，已遴選出68位各領域的領航者。他們以專業開創新局，也以經驗提攜後進，帶領台灣突破挑戰、走向世界。

賴總統提到，今年獲選三位院士都具有卓越事蹟，他深感欽佩。秦永沛院士從1987年台積電（2330）創立之初，就投身半導體產業，帶領團隊完成28奈米到2奈米製程的良率突破，奠定台積電在先進製程的領先地位，讓台灣在AI與高效能運算時代持續站在全球供應鏈的核心。

他也說，邱順建院士長期帶領瑞昱半導體（2379），從台灣本土IC設計公司成長為全球前十大無晶圓廠IC設計企業。瑞昱在網路通訊、電腦音訊及智慧家電等多項關鍵晶片，市占率名列全球第一，也帶動台灣資通訊產業共同成長。

賴總統指出，陳威明院士是醫界的老朋友，也是骨骼肌肉腫瘤及人工關節手術的重要權威，長期照護全國超過六成的骨肉瘤病患，並成立「骨肉瘤關懷之家」，被病童親切地稱為「陳爸爸」。疫情期間，更率先推動池化核酸檢驗，守住科技產業及民生供應鏈，充分展現醫療專業與人文關懷。

賴總統表示，恭喜工研院在吳政忠董事長的帶領之下，今年第十度榮獲「全球百大創新機構獎」，並在美國愛迪生獎及全球百大科技研發獎再創佳績，展現工研院掌握前瞻趨勢、整合跨域研發，並將技術轉化為產業價值的能力。

賴總統提到，稍早參觀工研院特展，看到國產四足機器人能進入涵洞、火場執行任務；無人機群也能在山區協同勘災，為搜救爭取時間。這些成果正是運用科技促進產業升級、強化社會韌性，守護人民生命財產安全的明證。

賴總統指出，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組等挑戰，台灣要看得更遠、走得更快。政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，工研院都扮演關鍵角色。請工研院持續布局各項前瞻技術，協助產業加速升級轉型。也期許所有院士為協助政府及產業掌握科技趨勢，取得先機。

他期盼院士持續提攜年輕世代，促成企業、學研及新創合作，讓更多技術走出實驗室、進入產業，協助中小企業加速轉型；並運用國際影響力，讓台灣以卓越的技術和堅韌的供應鏈，成為世界不可或缺、值得信賴的力量。相信只要團結合作、持續創新，一定能讓產業更強、國家更有韌性。