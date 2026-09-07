小黃公車要來了？ 賴總統：規劃將計程車納入運輸系統

賴清德總統6日晚間出席台北市計程車駕駛員職業工會「中元普渡聯歡晚會」。他表示，政府將持續發展經濟、創造更多商機，並規劃將計程車納入整體運輸系統，讓運將朋友有更多服務機會。同時，政府將持續減輕勞工家庭負擔，讓經濟發展成果由全民共享。

賴總統致詞表示，他出身勞工家庭，也有家人是計程車司機，因此看到在場的計程車駕駛，就像看到兄弟姊妹一樣，感到十分親切。無論身為總統或計程車司機的家屬，都希望每一位司機每天能夠高高興興出門、平平安安回家，也希望大家都生意興隆，能夠快快樂樂回家。

賴總統指出，要讓計程車司機生意更好，政府就要創造更多商機，讓更多人搭乘計程車。因此要持續發展經濟，經濟好，搭乘計程車的人自然就會增加。尤其政府歡迎台商回台投資，截至今年8月從中國回台的台商已累計有360家。更多人回到台灣投資、打拚、做生意，為計程車產業帶來更多商機。

賴總統提到，未來也要將計程車納入「小黃公車」。並非每一個人、每一個時間都能搭乘捷運或公車，因此計程車在整體交通運輸中非常重要。未來交通部進行相關規劃時，會將計程車視為「小黃公車」，納入台灣的運輸系統，尤其在長照制度中長輩的接送，也可以運用計程車提供服務。

賴總統說，為減輕大家的負擔，政府從前總統蔡英文任內開始推動「0到6歲國家一起養」政策，由家長自行照顧的孩童，政府每月提供育兒津貼，第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元，減輕年輕夫妻的家庭負擔。

他就任後，也推動高中職全面免學費及私立大專校院學生學雜費補助，每年補助私立大專校院學生3萬5,000元，並另提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元至2萬元補助，讓孩子能夠安心就學，也進一步減輕勞工家庭的經濟負擔。

談及政府對長者的照顧，賴總統表示，目前全台長照據點已超過1萬5,000處，並有超過10萬名長照服務人員，在各地協助有需要的長輩或身心障礙者。台灣經濟持續進步，政府也要加強對民眾的照顧，透過這些政策減輕勞工朋友的負擔。

賴總統說，政府也將從明年開始實施「0到18歲成長津貼」，每人每月補助5,000元，讓孩子未來有經費可以讀書、學習技術或創業。

賴總統表示，台灣經濟持續成長，去年經濟成長率達8.76%，今年可望超過11%。隨著政府稅收增加，在各項必要預算均編列完成後仍有餘裕，因此政府決定明年普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利。