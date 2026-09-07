德百年頂尖學府訪台 深化高教半導體科技合作

為積極深化台灣與德國在高等教育、關鍵半導體製程與量子科技領域的學術合作，教育部邀請德國頂尖百年學府萊比錫大學（Universität Leipzig）校長 Prof. Dr. Eva Inés Obergfell於8月31日首度來台，展開為期五天的學術訪問行程。

Obergfell校長在台期間除與教育部交流對談，並訪問台灣多所大學、簽署學術合作備忘錄、推展高階科研人才培育合作計畫，樹立台德高等教育學術交流里程碑。

德國萊比錫大學創立於1409年，建校逾610年，在國際上享有極高學術聲譽，更被譽為「量子力學的搖籃」之一。該校近期更正式加入「歐洲量子學院」（European Quantum Academy），積極推動前沿物理與資訊科技之整合研究。

除物理科學外，萊比錫大學在生醫與跨學科研究領域實力斐然，校內擁有獲得德國政府「卓越集群」資助的代謝研究中心（LeiCeM），生醫研發實力極強；其物理團隊研發之「單分子核磁共振」（NMR）等量子感測技術，優化醫療診斷與疾病追蹤。

同時，該校亦設有跨學科旗艦級研究機構「全球動態研究中心」（ReCentGlobe），專注於地緣政治變革、跨國移民、全球供應鏈及技術轉移等關鍵議題。現任校長Obergfell教授為知名法學專家，同時擔任薩克森邦大學校長會議主席及德國頂尖15所研究型大學聯盟（German U15）理事會成員。

教育部表示，此次Obergfell校長訪台，與我方多所大學校長進行會談，並進行校級合作備忘錄（MOU）簽署，同時由教育部安排拜會德國薩克森自由邦駐台科技辦事處，加強推動台德間跨國產學與科研對接，並與Obergfell校長就台德高等教育政策、關鍵科技人才培育等議題進行廣泛對談。

教育部強調，德國薩克森自由邦為台積電等我國重要產業投資設廠之重鎮，而萊比錫大學作為該邦最具代表性之頂尖高等學府，其與台灣學術界之連結，對於台德科技合作及國際半導體人才布局至關重要。

教育部盼透過此次邀請Obergfell校長訪台，實質促成台灣與德國高等學府在「量子感測技術」、「半導體材料製程」及「跨國生醫研究」等多項關鍵前沿學術領域的長期夥伴關係，並透過共同培育高階科研與技術人才，厚植我國高等教育之國際學術競爭力，達成台德學術與科技交流雙贏局面。