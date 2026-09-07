加速我企業布局美國！台美電子交換系統啟動 專利申請更便利

台美專利審查合作邁入新階段。智慧局表示，於2023年11月22日我駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會完成簽署「台美專利資料安全交換瞭解備忘錄」後，智慧局與美國專利商標局雙方接續完成服務及對接資訊系統建構等籌備工作，「台美專利優先權證明文件電子交換」(Priority Document Exchange, PDX)自2026年9月即起提供服務，為我國專利跨國審查合作啟動新的一頁。

智慧局說明，為提升跨國企業申請專利效率，各國專利主管機關無不致力於推動協力合作。自2013年起，我國已陸續與日本、韓國展開專利優先權證明文件電子交換，透過電子交換作業，簡化了兩國專利申請人主張國際優先權時須提出優先權證明文件之跨國申請程序，節省申請人提交紙本證明文件之時間及成本，亦有利於專利審查作業。

智慧局進一步說明，美國長期為我國人對外國申請專利最多的國家，每年申請件數約2萬件，另一方面，美國申請人每年向我國申請專利之件數約7千件，位居外國人在我國申請專利第2名。為進一步簡化台、美兩國申請人相互申請專利之手續，並持續拓展我國與各大專利局之審查合作，台、美兩國於今（2026）年9月4日順利啟動專利優先權證明文件電子交換合作，日後經申請人聲明電子交換之案件，台、美兩局即可直接透過電子方式交換文件，大幅減少申請人負擔，提升我國國人向美國申請專利之便利性，亦有助美國來台申請專利，促進台美申請人雙贏。

針對這次合作之各項作業說明，智慧局已公布「臺美專利優先權證明文件電子交換作業要點」、作業說明及答客問，申請人可參見智慧局專利主題網「優先權證明文件電子交換專區」。