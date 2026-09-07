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Coupang 酷澎啟動 B2B 攜手Edenred宜睿智慧拓展行動電子票券市場
Coupang酷澎持續深耕台灣市場，9月起攜手指標電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景，依據所屬方案選擇Coupang酷澎作為兌換通路，讓贈禮不只「送得到」，更讓使用者能依照自身需求「選自己想要的」。
Coupang酷澎台灣資深產品總監林子豪表示，此次合作將Coupang酷澎的零售服務優勢帶進企業福利場域，為企業增加更貼近日常生活的數位贈禮選擇，使用者可依個人與家庭實際需求，自由選購Coupang酷澎商品，享有最快隔日到貨的便利配送服務，讓一份企業贈禮延伸出更多元的使用方式。
Edenred宜睿智慧使用者取得企業發放的福利、禮金或獎勵後，可點選Coupang酷澎並選擇100元、500元、1000元、2000元及3000元等不同面額，取得專屬兌換序號後，即可於Coupang酷澎結帳流程輸入使用。
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