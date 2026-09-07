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影／南投柴燒龍眼乾飄煙遭檢舉 農會砸90萬「救灶」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影
中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影

南投中寮盛產龍眼，使用柴燒古法烘製龍眼乾，是當地重要農產加工品；但柴燒煙霧遭檢舉空汙，部分農民索性封灶不做了，農會去年也遭檢舉關灶，經考量市場需求，並延續傳統技術，今年斥資逾90萬元改善排煙設備，讓經濟與文化並存。

中寮鄉生產龍眼、柑橘、香蕉等農產，也是著名龍眼蜜產地，但因921地震成了重災區，地方產業一度蕭條，縣府及公所為此舉辦龍眼文化季，除了加強行銷龍眼蜜，更恢復古法以龍眼灶柴燒烘製手工桂圓，很受消費者青睞，重振當地經濟。

但隨環保意識抬頭，起灶柴燒會產生煙霧，近年部分農民因此遭檢舉空汙，當地農會同樣也遭檢舉，農會表示，為生產龍眼乾，農會設有6座龍眼灶，每年視龍眼產量進貨烘製，曾在豐收年買進11萬斤龍眼製作，但去年因為被檢舉而關灶。

由於，去年才烘製約2000斤龍眼就遭到民眾檢舉，農會緊急處置關灶，全面改用機器烘焙；但農會坦言，考量環保因素，該會曾評估封灶，改以電烘生產，但經去年市場測試發現，電烘的龍眼乾，少了柴燒煙薰的香氣，較不受消費者喜愛。

更重要的是，礙於環境及人力老化問題，近年已有不少農民封灶停產，若農會也不做，柴燒烘製古法及農業傳統文化恐難以延續，經向縣府請益，並在縣府協助補助經費下，今年斥資90多萬元改善排煙設備，成功解決龍眼灶煙霧汙染問題。

中寮鄉農會表示，今年趕在龍眼產季完成在半開放的龍眼灶房增設帆布，隔絕排煙溢散，灶房上方設置排煙管線，將濃煙導入過濾系統，經過靜電、水洗兩道關卡才排出，確保排煙符合環保法規標準，讓農業文化、產業經濟與傳統技術並存。

中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影
中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影

中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影
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中寮農會柴燒烘製龍眼乾，但遭檢舉空汙一度關灶，為延續古法，今年改善排煙設備。記者賴香珊／攝影
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南投 農會 香蕉

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