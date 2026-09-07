高齡化 壓縮年改準備期

少子、高齡化夾擊，國發會最新人口推估顯示，目前每100名青壯年的扶養比為47.2，但到了2057年，扶養比將突破100，意味幼年及老年人口總數將超過青壯年人口。國發會示警，高齡化時程加速，留給年金改革、長照擴充及世代財源重分配的準備時間已大幅壓縮。

勞保財務壓力沉重，政府透過撥補支持勞保財務，但隨著高齡化、少子女化等趨勢，財務壓力只會愈來愈重。

國發會推估，15至64歲青壯年，2015年達1,737萬人高峰後開始下降，今年估為1,576萬人，占總人口67.9%；2040年將降至1,309萬人、占62.2%，到2075年更只剩513萬人、占42.3%，較2026年減少超過三分之二。

另一端則是老年人口快速增加。國發會表示，儘管今年65歲以上人口占總人口20.9%，高齡化程度比日本、南韓、法國等主要國家低，但將來該比例會急速增長，在2037年達30.2%，2075年增至52.9%，屆時全台超過一半人口都在65歲以上；85歲以上超高齡人口占老年人口比率，也將由2026年的10%，提高至2075年的32.3%。

「一減一增」也使世代扶養結構急速翻轉。國發會推估，2026年每100名工作年齡人口所對應的幼年及老年人口為47.2人，2057年扶養比將突破100，2075年扶養比更將升至136.6。