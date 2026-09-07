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企業個人7月活存定存雙升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資7月大賣台股，國內活期存款與定期存款餘額年增率也同步走高，年增率均為13%，金額亦創歷史新高。市場人士分析，活存增加代表企業及民眾手上的可動用資金增加，定存同步成長則反映部分閒置資金仍選擇停泊銀行，顯示目前民間資金池擴大，但尚未全面轉化為投資需求。

央行統計，7月企業與個人在全體銀行存款餘額為55.82兆元，再創歷史新高，年增7.72%；其中活期存款餘額為8.84兆元，年增13%；定期存款餘額9.94兆元，年增亦為13%。上述兩類存款餘額亦創歷史新高。

從資金流向來看，若僅是活期存款增加、定期存款減少，通常較容易解讀為民眾及企業將資金從定存解約後轉入活存，等待進一步投資或消費；但若活存與定存同步成長的力道一致，則代表整體銀行存款規模確實擴大，並非單純存款結構轉換。

市場人士認為，「活存、定存雙升」力道相當，可解讀為民間資金呈現「一手停泊、一手備戰」格局。7月外資賣超台股逾7,000億元，台股下跌逾3,000點，因此部分資金選擇放在定存，追求穩定收益；「備戰」則是指活存資金維持高度流動性，部分資金待未來一旦股市、債市或其他投資市場出現較佳機會，就具有較高的轉換彈性。

定存 央行 台股

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