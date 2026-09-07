科技論壇 透視AI代理新賽局

AI熱潮從生成式AI，逐步邁向具備自主判斷、協作與執行任務的AI Agent（AI代理）時代，2026年是「AI Agent規模化元年」，正重新定義企業營運模式、商業流程與市場競爭規則，開啟新一波產業轉型契機。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集產官研專家，探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

論壇當天擬邀請副總統蕭美琴、交通部部長陳世凱等政府官員出席致詞；中華電信董事長簡志誠、中華電信技術長暨執行副總楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、工研院資深專家吳志毅、資策會人工智慧研究院院長戴偉峻、玉山金控科技長張智星等業界專家發表專題講座，探討AI應用落地，並打造賺得到的生意。

下午高峰對談以「串起AI生態鏈 共築新商機」為主題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，中保科技董事長林建涵、中華電信企業分公司總經理張本元、Google Cloud業務副總張裕昌參與對談。

AI Agent正迎來爆炸性轉折，同時加速導入垂直領域的應用。市調機構IDC預估，未來五年全球AI Agent市場將呈現指數級成長，活躍的AI Agent將從2025年約2,860萬個，快速攀升至2030年的22億個，年複合成長率高達139%，成為「新數位勞動力」。

AI Agent執行任務次數也將從2025年的440億次，快速成長至2030年的415兆次，年複合成長率524%，企業將深度依賴AI Agent，並且無所不在的嵌入企業的營運及業務中。

輝達執行長黃仁勳曾指出，希望輝達成為一家擁有1億AI助理的公司，並點名未來自駕車、人形機器人、基地台、衛星、工程機具，以及醫療影像設備都將具備AI Agent能力。

台灣電信龍頭中華電信定位自己是AI時代「賦能者+協創者」，除以海地星空及全光網路，建構AI通訊基礎建設，也積極投入AI Agent落地應用，從智慧客服、資安防詐及智慧維運平台等應用切入，搶進AI Agent新紀元。

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