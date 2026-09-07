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科技論壇 透視AI代理新賽局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI熱潮從生成式AI，逐步邁向具備自主判斷、協作與執行任務的AI Agent（AI代理）時代，2026年是「AI Agent規模化元年」，正重新定義企業營運模式、商業流程與市場競爭規則，開啟新一波產業轉型契機。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集產官研專家，探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

論壇當天擬邀請副總統蕭美琴交通部部長陳世凱等政府官員出席致詞；中華電信董事長簡志誠、中華電信技術長暨執行副總楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、工研院資深專家吳志毅、資策會人工智慧研究院院長戴偉峻、玉山金控科技長張智星等業界專家發表專題講座，探討AI應用落地，並打造賺得到的生意。

下午高峰對談以「串起AI生態鏈 共築新商機」為主題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，中保科技董事長林建涵、中華電信企業分公司總經理張本元、Google Cloud業務副總張裕昌參與對談。

AI Agent正迎來爆炸性轉折，同時加速導入垂直領域的應用。市調機構IDC預估，未來五年全球AI Agent市場將呈現指數級成長，活躍的AI Agent將從2025年約2,860萬個，快速攀升至2030年的22億個，年複合成長率高達139%，成為「新數位勞動力」。

AI Agent執行任務次數也將從2025年的440億次，快速成長至2030年的415兆次，年複合成長率524%，企業將深度依賴AI Agent，並且無所不在的嵌入企業的營運及業務中。

輝達執行長黃仁勳曾指出，希望輝達成為一家擁有1億AI助理的公司，並點名未來自駕車、人形機器人、基地台、衛星、工程機具，以及醫療影像設備都將具備AI Agent能力。

台灣電信龍頭中華電信定位自己是AI時代「賦能者+協創者」，除以海地星空及全光網路，建構AI通訊基礎建設，也積極投入AI Agent落地應用，從智慧客服、資安防詐及智慧維運平台等應用切入，搶進AI Agent新紀元。

本論壇即日起受理報名，請上論壇官網：https://money.udn.com/ACT/2026/tech/index.html，或掃描右方QR Code。

工研院 資策會 蕭美琴 交通部

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