勞保潛藏負債攀升逾13.8兆元 一年多了逾2,800億元

主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債增至逾13.8兆元，持續寫同期新高，一年間增加逾2,800億元，雖增速放緩，但財務壓力仍舊沉重。其餘包含退撫基金、舊制軍公教退休金等，各級政府潛藏負債合計仍超過20.4兆元。

各級政府潛藏負債中，以勞保逾13.8兆元最高。隨高齡化及少子女化趨勢下，領勞保年金人數愈來愈多，金額愈領愈高，勞保財務壓力也愈來愈大。

潛藏負債是指政府「未來或有給付責任」，性質屬政府未來應負擔的法定給付義務，與《公共債務法》規定的一般政府舉借債務並不相同，未來可能因保險費率調升、給付調整或政府編列預算撥補等方式而產生變化。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務，幾乎呈現一路攀升趨勢，尤以攸關千萬勞工權益的勞保潛藏負債最高，近年增加也最多。

依勞保局以2025年12月底為基準日，投保人數1,022萬人，折現率及資產報酬率4.5%、物價指數（CPI）年增率1.8%、投保薪資增長率1.9%等假設條件下，精算應計給付現值約15兆6,267億元，扣除至今年6月底已提存責任準備1兆7,810億元，未提存金額為13兆8,457億元。

若與2025年6月底統計相比，一年間增加逾2,800億元，與去年一年間增加1.7兆元，增速相對放緩。

截至去年底，勞保潛藏負債一度衝破14兆元，隨著提存責任準備增加，截至今年6月底，勞保潛藏負債降至13兆8,457億元；不過若與往年6月底同期比較，勞保潛藏負債仍持續在攀升。

參加人數945萬人的國民年金保險，以2025年12月底、以月投保薪資1萬9,761元、折現率4%、CPI年增率1.5%等假設下，精算未來淨保險給付現值約1兆4,390億元，扣除已提存安全準備1兆472億元，未提存金額為3,918億元，較前一年的6,195億元減少。

舊制軍公教人員退休金估算未來30年，中央政府負擔達2兆1,014億元，地方政府負擔9,328億元，合計3兆342億元。主計總處指出，這項法定義務負擔依法由各級政府估算各年請領額，逐年編列預算支應，尚未有積欠情事。

公務人員退休撫卹基金以2025年12月底為基準日，參加人數62萬餘人，折現率4.5%，通膨相關調薪率1.1%等假設條件，精算中央政府應負擔支出為1兆6,295億元，地方政府為2兆5,292億元；扣除已提存數，未提存金額中央政府有1兆1,169億元，地方政府則有1兆8,339億元，合計2兆9,508億元。