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赴台東天后宮祈福 賴清德：基本工資持續調升、將突破3萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴清德總統今天赴台東天后宮參拜。記者徐白櫻／攝影
賴清德總統今天赴台東天后宮參拜。記者徐白櫻／攝影

賴清德總統6日上午前往「台東天后宮」參香祈福，感謝媽祖庇佑並祈求臺灣國泰民安、風調雨順，表示，上任以來有三項最基本、也最重要的施政工作，包括守護國家安全、拚經濟及照顧人民，基本工資未來若持續調升，將可突破3萬元。

賴總統致詞時表示，非常高興再度來到臺東並前往「台東天后宮」參拜。過去他擔任臺南市長期間曾發生大地震，承蒙「台東天后宮」捐助大筆善款，協助臺南救災及重建，讓受災市民得以逐步恢復正常生活。

賴總統說，今天前來除了向大家表達感謝、請安，也有非常重要的目的。首先是叩謝神恩，感謝媽祖庇佑，讓他與蕭美琴副總統順利當選；另外，也要為臺灣人民祈福。近期南部及東部雨水特別多，包括臺南、高雄等地都出現相當大的降雨，因此特別祈求「台東天后宮」媽祖庇佑臺灣國泰民安、風調雨順，每一個縣市都能四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、大賺錢。

賴總統指出，自他上任後有三項最基本、也最重要的施政工作。第一，守護國家安全。面對中國持續的威脅、打壓，臺灣一定要勇敢堅強、寸土不讓，守護國家主權，維護民主制度。因此，政府持續增加國防預算，對外採購必要武器裝備，對內則推動國防自主產業，包括無人機產業。即使相關政策及預算推動過程受到在野黨阻擋，政府仍會爭取社會及國人的支持，持續強化國防力量，守護國家安全。

賴總統進一步指出，第二，拚經濟。經濟發展得好，人民生活才能過得好。從蔡英文前總統執政開始，政府就非常用心推動經濟發展。前總統馬英九執政8年期間，經濟成長率每年平均約為2.8%；前總統蔡英文執政8年期間平均約為3.2%。卸任交棒時，經濟成長率則為5.6%。至於股市方面，馬英九交接給蔡英文時，約為8千多點，蔡英文卸任交棒時，已達2萬3千點左右；如今股市更進一步來到4萬6千多點。此外，臺灣去年經濟成長率達8.76%，今年可望超過11%，顯示臺灣經濟持續成長。

賴總統表示，經濟成長、股市上升，政府稅收也隨之增加，因此第三項重要工作，就是把經濟發展的成果用來照顧人民，像是政府持續為勞工加薪。馬英九卸任、蔡英文上任時，每月基本工資為2萬零8元；蔡英文任內逐年調升基本工資，他上任後也持續調升，目前已達每月2萬9,500元，未來若持續調升，將可突破3萬元。

天后宮 台東 基本工資

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