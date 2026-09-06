中秋用油吃緊 龔明鑫：台糖供團膳、大統益調度非團膳

開學後團膳以及中秋節所需用油仍吃緊，經濟部長龔明鑫今天指出，經濟部分2部分協助，團膳部分由台糖公司提供，非團膳部分則透過大統益協調調度。

台中市商業總會今天舉辦「與經濟部長有約」座談會，龔明鑫與百餘名各產業理事長及中小微企業代表交流。座談會上，民進黨籍立委何欣純與台中市商業總會理事長謝豐享都表示，開學後團膳及中秋節的用油問題，市面上仍有搶油的狀況。

龔明鑫表示，中央將分2部分來協助，台糖公司的油市占率5%，團膳部分會透過台糖公司來提供；非團膳的部分，則是透過大統益來協調及調度。有需求、有問題，經濟部會協助解決。

台中市經發局透過文字稿說明，8月21日已邀集中央產發署、油品業者、商業會、糕餅業、團膳業及食品業者召開協調會議達成共識，在大統益產能提升30%、長輝提升40%，以及台糖優先供團膳原則下，建立明確採購通路，以應急迫性需求。

經發局提到，至於原預防性下架的中聯油品相關的19批油品，市府仍秉持「寧嚴勿鬆」原則，須經審慎評估及必要檢驗後，再行研議後續處置。8月底會同食安處及消保官，針對油品經銷通路進行物價查核，目前尚未發現惡意囤貨或不當哄抬價格情形，後續將持續掌握油品供需及價格變化。