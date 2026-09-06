僱用藍領移工10年也要提撥勞退舊制 北市勞動局提醒僱主儘速準備

依勞動部最新規定，自今年4月1日起，僱用藍領外籍移工，其年資達10年以上須提撥勞退舊制。台北市政府勞動局提醒，雇主應依勞動基準法第56條規定，設立勞工退休準備金專戶，並按月提撥退休準備金。

勞動局局長王秋冬指出，依勞動部公告，自今年4月1日起，雇主聘僱依就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定之外國人（即藍領外籍移工），其在同一事業單位工作年資達10年以上時，雇主即應按其每月薪資總額2%至15%範圍內，設立勞工退休準備金專戶並按月提撥退休準備金。

若藍領外籍移工日後轉任中階技術人力，其如仍未取得永久居留許可，非屬勞退新制之強制提繳對象，仍應繼續適用勞退舊制，由雇主依規定每月提撥退休準備金。

勞動局指出，倘若藍領外籍移工於2027年符合勞動基準法第53條及第54條規定之退休條件者，雇主應自受僱日起計算其工作年資，於今年底估算2027年度所需退休金，並於2027年3月底前一次補足其所需退休金與專戶餘額之差額，以保障勞工退休權益。

勞動局提醒雇主，應確實檢視所聘僱勞工之身分、年資及適用法令，妥善辦理勞工退休準備金提撥事宜，以免因未依規定設立專戶或提撥而受罰。如有勞工退休準備金相關疑問，可撥打臺北市1999市民熱線轉勞動局勞資關係科洽詢。