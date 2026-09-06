能管法修法催生發電儲能需求 業者接獲諮詢商機漸浮現

立法院三讀通過能管法修正案，要求能源大戶新設或增設用電，且達規定容量，應設置自用發電或儲能設備，後續能源署仍須研議規範對象、設置比例與裝置時程等細節，並制定子法。而近期電力服務管理、儲能業者已接獲不少潛在客戶諮詢，預期新制上路後，有望迎來一波商機。

能源管理法修正案日前經由立法院三讀通過，增訂能源用戶新設或增設用電的契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備。

太陽能暨儲能系統商聯合再生能源預期，在法律強制規定之下，整體市場規模仍將迎來顯著增長。

泓德能源旗下電力服務管理商星星電力指出，能管法修法通過後，星星電力接獲企業詢問儲能設備的數量增加，目前多數客戶仍處評估階段。

星星電力進一步表示，依據客戶諮詢內容觀察，多數是關心子法細節，包括適用門檻、設置容量、履行期限及符合規範的設備規格；其次是考量既有廠區的土地、屋頂等空間是否足夠，最後則是評估投資回收與資金配置，大型用戶常面臨擴廠等支出壓力，未必願意一次投入全部成本，因此除了設備採購，也有企業開始詢問租賃、共同投資或效益分潤等商業模式。

另一名儲能業者認為，目前市場多處於諮詢評估階段，尚未反映在實際案件，客戶須依據建置成本、電力使用等各方面綜合評估，現階段難判斷發電設備或儲能設施的商機。

能源署表示，能源管理法修正案待總統公布後，將按修正內容研訂子法。子法有3項議題須與利害關係人進一步溝通，首先，一定契約容量，即未來新設或增設的規範對象；第二，一定比例，即設置自用發電或儲能設備占契約容量的比例；第三，一定期間，即業者裝設設備的時間規範。後續將依規定，於法律公布後6個月內完成相關法制作業。