快訊

男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

鮭魚、鯖魚、鮪魚哪種最健康？營養師評比5種海鮮：第一名營養最全面

聽新聞
0:00 / 0:00

能管法修法催生發電儲能需求 業者接獲諮詢商機漸浮現

中央社／ 台北6日電

立法院三讀通過能管法修正案，要求能源大戶新設或增設用電，且達規定容量，應設置自用發電或儲能設備，後續能源署仍須研議規範對象、設置比例與裝置時程等細節，並制定子法。而近期電力服務管理、儲能業者已接獲不少潛在客戶諮詢，預期新制上路後，有望迎來一波商機。

能源管理法修正案日前經由立法院三讀通過，增訂能源用戶新設或增設用電的契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備。

太陽能暨儲能系統商聯合再生能源預期，在法律強制規定之下，整體市場規模仍將迎來顯著增長。

泓德能源旗下電力服務管理商星星電力指出，能管法修法通過後，星星電力接獲企業詢問儲能設備的數量增加，目前多數客戶仍處評估階段。

星星電力進一步表示，依據客戶諮詢內容觀察，多數是關心子法細節，包括適用門檻、設置容量、履行期限及符合規範的設備規格；其次是考量既有廠區的土地、屋頂等空間是否足夠，最後則是評估投資回收與資金配置，大型用戶常面臨擴廠等支出壓力，未必願意一次投入全部成本，因此除了設備採購，也有企業開始詢問租賃、共同投資或效益分潤等商業模式。

另一名儲能業者認為，目前市場多處於諮詢評估階段，尚未反映在實際案件，客戶須依據建置成本、電力使用等各方面綜合評估，現階段難判斷發電設備或儲能設施的商機。

能源署表示，能源管理法修正案待總統公布後，將按修正內容研訂子法。子法有3項議題須與利害關係人進一步溝通，首先，一定契約容量，即未來新設或增設的規範對象；第二，一定比例，即設置自用發電或儲能設備占契約容量的比例；第三，一定期間，即業者裝設設備的時間規範。後續將依規定，於法律公布後6個月內完成相關法制作業。

再生能源 修法 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

電價會前會沙盤推演 民生產業用電凍漲機率高

8日上路…電子煙主動繳回 不開罰

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

相關新聞

本周台股／美債高殖利率考驗AI股 台股該減碼還布局？

美國非農就業人口大增，遠優於預期，市場提高對聯準會9月升息的押注，使得美股上周五全面收黑；另一方面，債市受升息預期升高衝擊，美國10年期公債殖利率再衝上4.8％，企業資金成本提高，過去享有高本益比的AI概念股與科技成長股，評價受到考驗。台股該減碼？還是布局？

勞動部研擬勞資AI指南 5大原則預計年底出爐

AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。

8月出口旺迎向連34紅！財部估金額約766億至789億美元 年增率上看35％

財政部9日將公布8月進出口統計。財政部表示，隨著AI基礎建設持續擴張，加上逐步進入傳統外銷旺季，下半年每月出口規模可望穩站700億美元以上，預估8月出口規模為766億至789億美元，年增31至35％，連續34個月正成長，更有機會創單月第二高或第三高。

CPI估連四月逾警戒線 年增率預計仍高於2%

物價漲勢恐連四個月站上2%通膨警戒線。主計總處預計8日公布8月消費者物價指數（CPI），受到去年同期蔬菜價格偏高、墊高比較基期，加上國內油價持穩，CPI年增率有機會較7月進一步收斂，不過8月下旬中南部豪雨再度推升菜價，恐抵銷部分高基期效果，研判8月CPI年增率仍將維持在2%以上。

工研院揭曉新院士

工研院將於7日揭曉並舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，表彰院士在產業創新、經濟發展及健康福祉等領域的卓越貢獻。

民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

經濟部爭取追加預算補貼台電、中油，並承諾民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底，至於十月電價是否跟進凍漲，經濟部雖表態不希望漲電價，但仍待電價審議會決定，據了解，電價審議會的會前會已開過一次。電價審議委員、商總理事長許舒博表示，目前雖尚未全面掌握電價相關數據，但因產業景氣差異很大，因此不支持全面調漲電價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。