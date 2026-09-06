電價會前會沙盤推演 民生產業用電凍漲機率高

近期電價工作小組會議已召開，初步試算若要反映合理利潤，電價平均漲幅可能需達10%。據了解，目前相關方案仍在研議，政府內部考量追加預算撥補台電新台幣711億元，有望支撐電價凍漲，外界預期，民生用電及小商家有機會連2凍，產業用戶可將迎來連4次凍漲。

電價審議會預計9月舉行，經濟部強調，電價調整仍尊重電價審議委員會審議結果，若追加預算順利通過，將有助穩定電價。

美伊戰事推升國際能源價格，中油為反映成本調漲電業用戶氣價，台電今年前7月虧損214億元。台電說明，截至今年8月底，天然氣燃料支出較戰事爆發前增加逾700億元，估計全年成本恐增加逾1300億元。

電價工作小組日前已召開會議，針對電價方案進行沙盤推演。目前每度電平均售價為3.7823元，依電價公式試算，平均漲幅須達7%；若再加計合理利潤，漲幅可能提高至10%。

不過，行政院日前通過追加預算案，編列711億元撥補台電上半年凍漲電價所增加的虧損，由於預算仍待立法院審議，台電最終能否獲得撥補，目前仍未定。

針對電價調整，經濟部長龔明鑫先前表示，經濟部一向以照顧民生、穩定物價為政策方向，將向電價審議委員會提供更多資料，供委員參考。

據了解，政府內部考量地緣政治風險尚未化解，國際油價維持高檔，外界預期，民生用電及小商家、產業電價全面凍漲機率高，民生用電及小商家可望連2凍，產業用戶可將迎來連4次凍漲。