核三再運轉新進度 民眾關切事項已過審

台電核三廠再運轉計劃今年三月送交核安會審查，經過三回合聯席會議後，終於有新進度，針對審查委員、民眾關切事項，台電已完成說明並獲核安會審查同意。

經濟部去年十一月底核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核二廠、核三廠具備再運條件，台電今年三月向核安會提出核三再運轉計畫，但核二的再運轉計畫目前仍然卡關，核三廠再運轉計畫送審時，台電並同步啟動自主安全檢查。

再運轉計畫未來獲核安會核准後，台電將依照計畫執行，執行完成後，台電需再撰擬再運轉計畫執行結果報告，送請核安會審查。再運轉計畫之外，仍需進行自主安全檢查，台電說明，全面檢視機械、電氣及儀控等設備，評估材料在運轉環境下老化狀況、未來維護保養策略等，並依檢查結果進一步辦理必要設備汰換、老化管理，大約需要十八至廿四個月的時間。

核三廠再運轉相關經費皆從台電預算自籌辦理，依性質區分為「營運費用」與「資本支出」，並按各廠規劃時程逐年編列，自主安全檢查確切成本受國際物料價格與通膨因素影響，預算將視檢查結果進行滾動調整。

不過，審計部對於核三自主安檢進度有疑慮，台電雖然已經完成核三整體老化評估及老化管理報告等五項自主安全檢查的決標作業，但履約期間介於一一五年一月至一一八年七月，若自主安全檢查工作可以一路做到一一八年七月，則經濟部原定一一七年底前完成核三自主安全檢查文件審查的期程，將具有高度不確定性。