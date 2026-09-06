民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

經濟部爭取追加預算補貼台電、中油，並承諾民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底，至於十月電價是否跟進凍漲，經濟部雖表態不希望漲電價，但仍待電價審議會決定，據了解，電價審議會的會前會已開過一次。電價審議委員、商總理事長許舒博表示，目前雖尚未全面掌握電價相關數據，但因產業景氣差異很大，因此不支持全面調漲電價。

國際油價隨著美伊戰爭局勢漲漲跌跌，但始終位居高檔，連動天然氣價格也居高不下，國內電力供應在核電退場後，以火力發電補上缺口，剛好又遇到美伊戰爭，天然氣與發電用煤價格均大漲，台電今年累計至七月，已虧損二一四億元。

今年由於燃料價格大漲，台電售電業務持續虧錢，根據台電一至七月財報，每度售電成本四點○四八一元，但平均電價三點八四二五元，等於台電每賣一度電就虧○點二○五六元。不過，在考量民生負擔、物價穩定，以及十一月地方選舉投票等因素下，外界預料電價調漲機會很低。

中央大學經濟系教授吳大任指出，政府凍漲油電價格確實有穩定物價的效果，台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率最高約百分之二點六，相較美國同期最高達百分之四點二低了很多，但代價就是成本由台電、中油吸收，進而造成兩家公司虧損。

吳大任表示，目前美伊戰爭有轉壞的跡象，國際油價這幾天已回到每桶九十美元，甚至接近一百美元；在雙方關係較緩和時，油價大約維持在七十、八十美元。因此，如果戰爭持續、國際原油價格長期維持高檔，經濟部為台電、中油爭取的補貼，也無法完全消除兩家公司的經營壓力。

他認為，如果美伊戰爭未來很快結束，這些問題可能只是短期現象，一次補貼或許就能處理；但如果戰事持續到明年，國際油價長期處於高檔，除了補貼外，政府還是必須思考其他更具制度性的做法。

「你可以要求台電、中油的價格不要太高，但也不要讓它產生虧損，這樣才能讓公司正常經營。」吳大任表示，現行「先凍漲、由台電中油吸收，再由政府事後補貼」的模式值得重新檢討，若改為直接補貼消費者，既減輕民眾生活壓力，也避免台電、中油長期承擔虧損；韓國及新加坡都有以能源券直接補貼消費者的作法，政府不妨參考。

行政院以前也提過追加預算補貼台電，但不易獲立院支持，更何況這次追加預算規模更大，內容也更為複雜，難度更高。吳大任建議，若採取補貼消費者模式，則無論民眾付電費、付瓦斯費，還是向中油或台塑購買汽柴油，都可以折抵。如此一來，能源價格可以正常反映成本，消費者可以獲得折價，也能減少立法院審查時的爭議。