升息聲起 川普放話：不降息就斷貿易

美國八月就業意外強勁，使聯準會（Fed）九月升息的理由更加充分，總統川普卻反向施壓，要求聯準會降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。聯準會主席華許如今面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及聯準會公信力。

美國勞工部四日公布，八月非農就業增加十六點二萬人，幾乎是經濟學家預估的三倍，失業率維持百分之四點一。勞動參與率升至百分之六十一點六，退出勞動市場的人數也減少，顯示就業市場仍有韌性。

在相關數據公布後，交易員提高聯準會在十五、十六日會議升息的押注，市場估計升息機率從就業報告公布前的約百分之五十五升至百分之六十二，美股和短期美債價格隨之下跌。

川普隨即在自創社媒真實社群發文，要求他欽點的華許和聯準會理事「聰明點」，還要他們「總該愛國一下」，並強調「降息，否則我就停止和那些使美國出現貿易逆差的國家做生意」。

川普還說，美國利率應降至百分之一甚至百分之○點五，並否認升息能安撫憂心債務和通膨的債市。

川普也為揚言停止貿易辯解，點名瑞士、墨西哥和歐盟等貿易夥伴，認為這些經濟體從和美國的貿易關係獲益。他並主張，美國有權停止和其他國家貿易，也有權加徵關稅。不過，若川普真的實施貿易禁運，幾乎勢必面臨法律挑戰，且尚不清楚如此做法如何能壓低美國借貸成本。

這是華許接任聯準會主席後，川普對聯準會施壓力道最強的一次。華許上任後，川普一度收斂過去對前主席鮑爾頻頻施壓的做法，但隨著十一月美國期中選舉逼近與生活成本問題拖累民調，川普如今再度公開要求聯準會降息。

投行顧問公司艾維克的股票部門「艾維克ＩＳＩ」分析師古哈說，川普重新施壓聯準會降息，使華許在本月會議前的處境更複雜。華許在傑克森洞全球央行年會的談話明顯偏鷹，如今反而要有足夠的經濟數據支持，聯準會才有理由不升息。

但八月就業報告，也不是全面偏熱。平均時薪年增百分之三點一，仍大致符合聯準會將通膨壓回百分之二的目標。聯準會官員近來也認為，就業市場仍然穩健，但薪資成長尚未形成明顯通膨壓力。

聯準會理事沃勒三日說，若即將公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）及生產者物價指數（ＰＰＩ）顯示，通膨持續降溫，那他支持將利率維持在百分之三點五至百分之三點七五不變。

保險金融公司Nationwide首席經濟學家波斯揚齊克說，聯準會官員雖聚焦通膨數據，但這份強勁就業報告也進一步支持今年升息。波斯揚齊克預估，聯準會今年底前將升息兩次、每次一碼，聯邦資金利率將升至百分之四至百分之四點二五。