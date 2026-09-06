聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部研擬勞資AI指南 5大原則預計年底出爐

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。聯合報系資料照
AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。聯合報系資料照

AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。

微軟創辦人比爾・蓋茲近日發一篇長文示警，憂心許多工作被AI取代。比爾・蓋茲認為，一旦AI能提供近乎零錯誤的工作時，公司絕對有足夠誘因淘汰人類。

美國工會及勞工團體領袖最近來台拜訪，與勞動部交流過程中，雙方針對「AI對職場勞工之影響與因應」等前瞻勞動議題對話，分享台美雙方前瞻政策方針。

勞動部官員表示，為協助雇主因應AI導入職場可能衍生的法遵及勞動權益風險，勞動部正研擬「雇主運用人工智慧及勞工權益保障指引（草案）」，協助雇主避開相關地雷。

勞動部官員解釋，簡單來說，指南並不是嚴苛的新法律，而是一本「給企業的實用參考書」。它的目的是教導公司如何在現有法律規範下，安心且正確使用AI，避免老闆跟員工因為AI產生糾紛。

指南重點會包含以下五大方向。首先是「公開透明」，公司如果用AI管理或協助工作，須讓員工清楚知道。二，「保護隱私與個資」，使用AI時，須嚴格保護員工個人資料，不隨便外洩或濫用。

三，「人為決策與監督」，AI只能從旁協助，不能完全交由AI做重大決定，必須要有「真人」把關與監督。四，「勞資溝通與協商」，在引進AI過程中，老闆和員工應該要有商量，互相溝通協調。

五，「就業權益維護與再就業」，如果員工工作因AI受影響，公司要維護他們的工作權益。

勞資 勞動部 微軟 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國工會勞團領袖來台 深化台美勞動事務合作

AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題

高齡也需理解AI風險 臺師大調查：逾八成長者擔心個資被挪作其他用途

深耕八年成果亮眼！新北勞工局以33項首創政策鍛造最強勞權護盾

相關新聞

勞動部研擬勞資AI指南 5大原則預計年底出爐

AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。

8月出口旺迎向連34紅！財部估金額約766億至789億美元 年增率上看35％

財政部9日將公布8月進出口統計。財政部表示，隨著AI基礎建設持續擴張，加上逐步進入傳統外銷旺季，下半年每月出口規模可望穩站700億美元以上，預估8月出口規模為766億至789億美元，年增31至35％，連續34個月正成長，更有機會創單月第二高或第三高。

核三再運轉新進度 民眾關切事項已過審

台電核三廠再運轉計劃今年三月送交核安會審查，經過三回合聯席會議後，終於有新進度，針對審查委員、民眾關切事項，台電已完成說明並獲核安會審查同意。

CPI估連四月逾警戒線 年增率預計仍高於2%

物價漲勢恐連四個月站上2%通膨警戒線。主計總處預計8日公布8月消費者物價指數（CPI），受到去年同期蔬菜價格偏高、墊高比較基期，加上國內油價持穩，CPI年增率有機會較7月進一步收斂，不過8月下旬中南部豪雨再度推升菜價，恐抵銷部分高基期效果，研判8月CPI年增率仍將維持在2%以上。

工研院揭曉新院士

工研院將於7日揭曉並舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，表彰院士在產業創新、經濟發展及健康福祉等領域的卓越貢獻。

民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

經濟部爭取追加預算補貼台電、中油，並承諾民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底，至於十月電價是否跟進凍漲，經濟部雖表態不希望漲電價，但仍待電價審議會決定，據了解，電價審議會的會前會已開過一次。電價審議委員、商總理事長許舒博表示，目前雖尚未全面掌握電價相關數據，但因產業景氣差異很大，因此不支持全面調漲電價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。