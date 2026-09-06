勞動部研擬勞資AI指南 5大原則預計年底出爐

AI取代人力時代成為全球矚目議題，勞動部正在研議勞資AI指南，擬訂五大原則，預計年底出爐，將關注公開透明、保護勞工個資、人為監督決策、AI需與勞工協商、就業權益維護等面向。

微軟創辦人比爾・蓋茲近日發一篇長文示警，憂心許多工作被AI取代。比爾・蓋茲認為，一旦AI能提供近乎零錯誤的工作時，公司絕對有足夠誘因淘汰人類。

美國工會及勞工團體領袖最近來台拜訪，與勞動部交流過程中，雙方針對「AI對職場勞工之影響與因應」等前瞻勞動議題對話，分享台美雙方前瞻政策方針。

勞動部官員表示，為協助雇主因應AI導入職場可能衍生的法遵及勞動權益風險，勞動部正研擬「雇主運用人工智慧及勞工權益保障指引（草案）」，協助雇主避開相關地雷。

勞動部官員解釋，簡單來說，指南並不是嚴苛的新法律，而是一本「給企業的實用參考書」。它的目的是教導公司如何在現有法律規範下，安心且正確使用AI，避免老闆跟員工因為AI產生糾紛。

指南重點會包含以下五大方向。首先是「公開透明」，公司如果用AI管理或協助工作，須讓員工清楚知道。二，「保護隱私與個資」，使用AI時，須嚴格保護員工個人資料，不隨便外洩或濫用。

三，「人為決策與監督」，AI只能從旁協助，不能完全交由AI做重大決定，必須要有「真人」把關與監督。四，「勞資溝通與協商」，在引進AI過程中，老闆和員工應該要有商量，互相溝通協調。

五，「就業權益維護與再就業」，如果員工工作因AI受影響，公司要維護他們的工作權益。