工研院將於7日揭曉並舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，表彰院士在產業創新、經濟發展及健康福祉等領域的卓越貢獻。

工研院當天並規劃舉辦「跨域創新 韌性共榮」特展，展示工研院在先進半導體、AI應用、智慧機器人、無人載具、永續環境及智慧醫療的六大領域之創新技術。

工研院表示，為表彰在產業技術對產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻的個人，以促進我國科技發展，特設置「工業技術研究院院士 (ITRI Laureate)」，須具有產業管理或科技研發實務之經歷，在技術創新及其產業化有卓越成就，並對國家產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻。每屆當選的院士於當年度公告並頒授證書公開表揚，工研院院士為終身榮譽職銜。

原則上每年召開院士會議一次，針對科技、產經議題進行交流討論，提出建言。

工研院自2012年起舉辦院士選拔，每年選拔一次，每屆至多不超過十位。