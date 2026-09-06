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CPI估連四月逾警戒線 年增率預計仍高於2%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
物價漲勢恐連四個月站上2%通膨警戒線。聯合報系資料照
物價漲勢恐連四個月站上2%通膨警戒線。聯合報系資料照

物價漲勢恐連四個月站上2%通膨警戒線。主計總處預計8日公布8月消費者物價指數（CPI），受到去年同期蔬菜價格偏高、墊高比較基期，加上國內油價持穩，CPI年增率有機會較7月進一步收斂，不過8月下旬中南部豪雨再度推升菜價，恐抵銷部分高基期效果，研判8月CPI年增率仍將維持在2%以上。

近期國內通膨逐步升溫。依主計總處最新統計，7月CPI年增率為2.54%，雖較6月的2.59%略為收斂，仍連續三個月高於2%；今年前七個月平均CPI年增率則為1.81%。

主計總處指出，7月物價漲幅偏高，主要受到汽柴油價格維持高檔，推升油料費約一成，加上燃油附加費墊高國際機票價格，以及旅遊團費等娛樂服務費用走揚所致。食物類價格壓力也未明顯減輕，7月食物類年增2.49%，為十個月新高；其中外食費年增3.05%，更寫下半年來最大漲幅。

原先有利8月物價降溫的一大因素，是去年同期基期偏高。主計總處先前指出，去年8月受到丹娜絲颱風及豪雨造成農損，推升蔬菜價格，若今年8月天候維持穩定、未出現重大農損，蔬菜價格有望轉跌，進一步壓低CPI年增率。

不過，8月下旬出現豪雨，讓原本的高基期優勢打了折扣。北市市場處指出，中南部蔬菜產區受連續豪大雨影響，加上中元節前需求增加，菜價明顯波動。農業部統計顯示，8月下旬豪雨截至9月2日，已造成農業產物及民間設施損失近3億元，以高雄、雲林、嘉義、屏東及台南受創較重，其中農產損失約2.39億元。農產品供應受到干擾，恐使蔬果價格降幅不如原先預期，部分抵銷去年同期高基期對CPI的壓低效果。

CPI 物價 菜價 主計總處

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