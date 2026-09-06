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8月出口旺迎向連34紅！財部估金額約766億至789億美元 年增率上看35％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日將公布8月進出口統計。圖為高雄港進出口貨櫃。記者劉學聖／攝影
財政部9日將公布8月進出口統計。圖為高雄港進出口貨櫃。記者劉學聖／攝影

財政部9日將公布8月進出口統計。財政部表示，隨著AI基礎建設持續擴張，加上逐步進入傳統外銷旺季，下半年每月出口規模可望穩站700億美元以上，預估8月出口規模為766億至789億美元，年增31至35％，連續34個月正成長，更有機會創單月第二高或第三高。

財政部上月公布7月海關進出口統計，出口753億美元，寫歷年單月第三高，年增32.9%，連續33個月正成長；進口581.3億美元，創歷年單月新高，年增37.4%。

財政部分析，7月出口亮眼主要受到四大因素帶動，包括國際情勢反覆紛擾，但全球經濟展現高於預期的韌性，各國製造業景氣維持擴張；世界各國持續積極投入AI基礎建設，高效能運算等新興應用快速發展，帶動高階晶片、伺服器及相關零組件需求持續升溫；國際品牌科技新品陸續進入備貨與鋪貨階段，推升電子產品出口；電子鏈部分供需仍偏緊，使相關產品價格維持高檔，也為出口帶來價格紅利。

同時，7月進口規模衝上581.3億美元，改寫單月新高，年增37.4%。財政部指出，進口反映科技產業鏈全球分工及外銷旺季備料需求，國內半導體設備採購動能維持強勁、記憶體等電子零組件與部分農工原料國際價格走揚，推升進口值。

7月五大出口市場全面維持雙位數成長，其中對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4％，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，但年增率降至25.2％，為18個月來新低。

展望未來，財政部分析，全球經貿前景仍面臨地緣政治風險、國際貿易政策變化等不確定因素，但隨人工智慧應用蓬勃發展，雲端服務業者持續擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，以及國內半導體廠商積極擴充高階產能與升級製程，均有助支撐我國外銷動能，下半年出口可望延續成長態勢。

出口 外銷 海關 財政部

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