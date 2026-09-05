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勞動部接見美方訪團 深化台美勞動事務合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部政務次長黃玲娜與美國工會及勞工團體成員合影。圖／勞動部提供
勞動部政務次長黃玲娜與美國工會及勞工團體成員合影。圖／勞動部提供

美國工會及勞工團體領袖於8月29日至9月4日來台。勞動部政務次長黃玲娜於8月31日上午接見訪團拜會時指出，美國是台灣重要的國際夥伴，雙方共享民主、自由及人權等普世價值，在勞動事務上長期保持密切交流與合作。

訪團成員包括美國勞工權益非政府組織Verité執行長麥克唐納（Mr. Shawn MacDonald）、國際駕駛員工會（IBT）副總法律顧問曹（Mr. Clement L. Tsao）、勞動暨就業關係協會華府分會（DC LERA）主席皮內達（Mr. Amaury Pineda）、國際消防員工會（IAFF）副主任派提特（Mr. Neil T. Pettit）。

以及美國聯邦政府公務員協會（AFGE）主任坎恩（Mr. David Cann）、奧勒岡護士協會（ONA）主任西米拉（Ms. Christy Simila），以及國際船長、大副及領航員協會（MM&P）資深策劃金斯伯格．傑克爾（Mr. Daniel Ginsberg-Jaeckle）等，共七位美國勞動界代表。

黃玲娜表示，自2013年起，勞動部每兩年邀請美國工會領袖組團訪台，透過工會拜會、座談及實務交流，促進雙方經驗分享，期盼藉由此次交流相互學習，進一步拓展台美工會交流與合作。

雙方於會中亦就「外送平台專法制定成果」及「人工智慧（AI）對職場勞工之影響與因應」等前瞻勞動議題進行了深入對話，分享台美雙方前瞻之政策方針。

訪團除拜會勞動部，並參加台美工會座談會，與我國工會夥伴就勞資關係及工會實務等議題進行對話，並以「勞資協商案例分享」、「全球供應鏈中的產品及勞工權利法遵追蹤」及「美國勞資關係實務與現況」等專題進行分享，交流台美雙方實務經驗。

此外，訪團陸續拜會中華電信工會、國際機場工會聯合會、全國航空業總工會、中華海員總工會、台灣護理產業工會，以及鐵路工會全國聯合會，涵蓋電信、航空、海運、護理及鐵路等不同領域。

勞動部表示，透過實地走訪與交流，除讓美方更深入瞭解台灣工會發展及勞動環境，也期盼雙方持續保持聯繫、分享經驗，並就共同關切的勞動議題拓展更多交流與合作機會，持續深化台美勞動事務夥伴關係。

勞動部 台美 美方

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