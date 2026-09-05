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內政部公告發錢了！這些津貼都調高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部表示，配合軍公教待遇調整，村里長事務補助費及議員助理補助費將溯自2026年7月1日起調增。聯合報系資料照
內政部表示，配合軍公教待遇調整，村里長事務補助費及議員助理補助費將溯自2026年7月1日起調增。聯合報系資料照

行政院會日前通過「2026年度中央政府總預算追加預算案」，內政部表示，配合軍公教待遇調整，村里長事務補助費及議員助理補助費將溯自2026年7月1日起調增。今年7月至12月所需新增經費約3億元，預計全國7,781名村里長及約3,328名議員助理受惠。

內政部說明，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，自7月1日起，一般村里長事務補助費每月由5萬元調高至5萬4,000元；原住民族地區則由6萬元調高至6萬4,800元。

議員助理補助費依比例調增約4.65%，並加計一名辦公室主管每月2,000元後，直轄市議員助理費總額每人每月由32萬元調高至33萬6,880元，縣（市）議員則由16萬元調高至16萬9,440元。此外，上述各項費用明年1月1日起，將再隨同軍公教待遇調增4％。

內政部指出，相關費用依法由地方政府編列預算支應，但考量今年度預算已編列完成，為協助地方順利落實政策，行政院特別將所增經費約3億元納入115年度中央政府追加預算案及特別統籌稅款。此次追加預算經立院通過後，將配合軍公教調薪時程公告，請地方政府預為因應明年度所需預算。

此外，內政部主秘黃駿逸談及，為進一步強化對受傷弟兄及家庭的照顧，內政部已修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」調高三節慰問金及安養津貼發給標準，並自9月1日發布施行。

新制規定，依身心障礙程度發給1萬6,000元至6萬6,000元不等的三節慰問金，以及每月半癱者3,900元、全癱者9,100元的安養津貼，提供受傷弟兄及家庭更穩定的生活支持與照顧保障。

內政部說明，自推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」以來，已與全國20個地方政府合作，遴派具護理、職能治療、物理治療及醫學等專長的替代役投入服務，累計已有超過1,600位優秀替代役參與，為147位受傷弟兄提供超過8萬次到府關懷與陪伴服務。

內政部 追加預算 補助 里長 軍公教 行政院

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