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環境部淨零綠領人才培訓 近千名學員應試、到考率九成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「淨零綠領人才培育課程」全國集中測驗現場。圖／環境部提供
「淨零綠領人才培育課程」全國集中測驗現場。圖／環境部提供

環境部淨零綠領人才培育課程」今年第二次全國集中測驗5日在全國12個考區同步舉行，近1,000名完成48小時課程的學員應試，到考率超過92%。

環境部長彭啓明表示，淨零轉型是各行各業都要面對的課題，企業亟需能把專業與淨零知能結合的跨域人才，他期許這些學員能把所學帶進未來的求職或工作中，成為台灣淨零轉型的重要力量。

主辦此次測驗的國家環境研究院統計，此次應試學員平均年齡32歲，30歲以下者超過五成，最年輕者僅17歲、最年長者72歲，多名高中生提前投入淨零學習。

在性別方面，女性約五成二，略多於男性約四成八。在身分方面，社會人士約五成五，高於學生的四成五；而具碩博士學歷者近三成，非理工背景者約占四成五。

國環院長張順欽指出，參訓學員專業領域橫跨企管、科技、財會、能源、醫療、農業及傳媒等各方領域，包括企業高階主管、會計師、半導體工程師、風光電業者、醫師、大學教授、畜牧業者及媒體製作人等。

張順欽表示，參訓學員的背景，顯見過去較集中於環境工程領域的碳管理知能，如今已逐步延伸至各產業，成為跨域人才的必備能力。

國環院表示，48小時課程學費為新台幣12,000元，30歲以下大專校院在學生通過測驗後，可享6,000元半額學費優惠；身心障礙者及（中）低收入戶可享12,000元全額優惠，符合資格者可直接向原開班學校申請。張順欽特別提醒，全國約1.2萬名的環境教育人員也可享有學費半價的優惠。

此次測驗採筆試，共50題「四選一」選擇題，及格分數為60分。學員可於測驗後一周，至「綠領人才資訊平台」下載成績單及電子合格證明。國環院強調，為配合政府數位轉型與證書數位化的政策，不會提供紙本證明。

環境部 彭啓明 淨零

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