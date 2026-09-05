扣除對美順差 我國已成實質逆差國 李彥秀：產業失衡、貧富差距擴大

台美貿易順差再創紀錄，但國民黨立委李彥秀今日示警，台灣扣除對美貿易順差已成實質貿易逆差國，且出口高度集中於少數大企業，產業結構改變加劇低薪與貧富差距，政府應正視產業失衡與經濟「外熱內溫」困境，積極協助中小企業轉型、創造服務業附加價值，調整經濟政策以健全發展。

李彥秀說，美國商務部3日公布的數據顯示，由於蓬勃發展的AI科技建設推動進口增加，美國7月貿易逆差擴大至2025年3月以來最高。其中，美國對台灣的貿易逆差，今年1月到7月累計1278億美元，較去年同期暴增80.6%。

李彥秀表示，依據我國財政部統計，台灣今年1至7月，對外貿易整體出超達到1146億美元，而對美國出超則是1225億美元，如果扣除對美鉅額貿易順差，台灣已經成為實質貿易逆差國家，台灣對美國出口比重在去年達到30.9%，2026年來首度超越中國與香港（26.6%），正式躍升為台灣第一大出口市場。

李彥秀指出，台美貿易增長當然是好事，也證明台美貿易產業的互補性，但是過度依賴單一市場，而且貿易順差暴增超過8成，也為長期台美貿易、美國製造以及貨幣升值壓力帶來巨大的壓力與挑戰；商研院提醒，台灣整體經濟「外熱內溫」，形成不均衡發展障礙，應該單一產品出口變成整合系統解決方案，也要注意製造業或商業服務業發展失衡的現象。

李彥秀表示，去年台灣前20大出口企業出口值占56%，10年內激增27.4個百分點，前1000大更高達88.4%，這代表僅1.6%廠商掌握絕大多數的出口值，政府除了要積極協助中小企業、隱形冠軍開拓市場外，對於台灣從過去中小企業為主的經濟體，走向領航企業主導國家出口命脈，產業結構的改變，經濟與貿易政策也要進行調整。

李彥秀強調，產業結構的改變也擴大低薪與貧富差距問題，台灣中小企業雇用8成就業人口，服務業就業人口比重也達到6成，但是台灣有超過七成勞工領不到平均薪資，受僱人員報酬占GDP比率也降至歷史新低，透過福利政策可以部分彌補部分貧富差距問題，但並非長久之計，也增加政府財政負擔，引入更多觀光客與消費人口，改善中小企業國際競爭力，創造服務業整體附加價值，才能避免台灣產業發展失衡現象。