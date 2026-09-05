重量級攬才！諾貝爾化學獎得主來台 我頒就業金卡

台灣攬才再添重量級代表。國發會宣布頒發就業金卡給二○一三年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），是全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者。

就業金卡是針對國際高階人才推出的攬才制度，首張就業金卡在二○一八年發出，持有人是YouTube創辦人陳士駿；其他知名人士還有「矽谷創投教父」Draper Associates創辦人卓普、以太坊創辦人布特林、「韓國啦啦隊女神」李多慧；前ＮＢＡ名將魔獸霍華德來台打球期間，也曾獲就業金卡。

國發會昨日由主委葉俊顯頒發就業金卡給瓦謝爾，是為我國攬才工作樹立新的里程碑，也具體展現台灣對全球頂尖科研人才的吸引力。

瓦謝爾與卡普拉斯、列維特於二○一三年共同獲頒諾貝爾化學獎，得獎理由為「發展複雜化學系統之多尺度模型」，他自一九七六年起任教於美國南加州大學，也是美國國家科學院院士，今年獲聘為陽明交大國際半導體產業學院榮譽講座教授。