聽新聞
0:00 / 0:00
重量級攬才！諾貝爾化學獎得主來台 我頒就業金卡
台灣攬才再添重量級代表。國發會宣布頒發就業金卡給二○一三年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），是全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者。
就業金卡是針對國際高階人才推出的攬才制度，首張就業金卡在二○一八年發出，持有人是YouTube創辦人陳士駿；其他知名人士還有「矽谷創投教父」Draper Associates創辦人卓普、以太坊創辦人布特林、「韓國啦啦隊女神」李多慧；前ＮＢＡ名將魔獸霍華德來台打球期間，也曾獲就業金卡。
國發會昨日由主委葉俊顯頒發就業金卡給瓦謝爾，是為我國攬才工作樹立新的里程碑，也具體展現台灣對全球頂尖科研人才的吸引力。
瓦謝爾與卡普拉斯、列維特於二○一三年共同獲頒諾貝爾化學獎，得獎理由為「發展複雜化學系統之多尺度模型」，他自一九七六年起任教於美國南加州大學，也是美國國家科學院院士，今年獲聘為陽明交大國際半導體產業學院榮譽講座教授。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。