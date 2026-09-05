諾貝爾獎得主 獲就業金卡

行政院長卓榮泰昨（4）日視察台中火力發電廠新建燃氣機組及一、二號燃煤機組拆除進度，他向台中市民跟國人保證，煙囪一定會如期拆除，燃煤機組的一、二機也不可能再運轉發電，2034年完成「以氣換煤」，達到台中電廠無煤供電。

2026-09-05 00:08