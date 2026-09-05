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諾貝爾獎得主 獲就業金卡
台灣攬才再添重量級代表。國發會宣布頒發就業金卡給2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），成為全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者，為台灣延攬國際頂尖科研人才寫下新里程碑。
就業金卡是針對國際高階人才推出的攬才制度，首張就業金卡在2018年發出，持有人是YouTube創辦人陳士駿。
其他知名人士還有「矽谷創投教父」Draper Associates創辦人卓普，以及以太坊創辦人布特林等人。
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