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卓揆：中火2034拚無煤供電 煙囪一定會如期拆除

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
行政院長卓榮泰昨日視察台中火力發電廠，宣示2034年全面「以氣換煤」，中火達到無煤供電。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰昨日視察台中火力發電廠，宣示2034年全面「以氣換煤」，中火達到無煤供電。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰昨（4）日視察台中火力發電廠新建燃氣機組及一、二號燃煤機組拆除進度，他向台中市民跟國人保證，煙囪一定會如期拆除，燃煤機組的一、二機也不可能再運轉發電，2034年完成「以氣換煤」，達到台中電廠無煤供電。

另外，台電也宣布，台中火力發電廠一期燃氣一、二號機均滿載發完電，燃煤一、二號機與煙囪將於今年10月啟動拆除作業。

卓榮泰昨天在經濟部長龔明鑫、台電公司董事長曾文生等人陪同下，視察台中火力發電廠。他指出，台電已累計投入400多億元，完成十部燃煤機組來替換燃煤，中火到現在為止，從2014年來看，整個的空汙總排放量也已降低了八成。

針對經濟發展，卓榮泰說，支撐產業、AI時代，需要大量電力與潔淨能源，包含風機、地熱、水力發電等，政府一再尋徵在台灣任何的可能性，希望讓世界知道台灣對產業是負責任的；而「以新換舊、以氣換煤」，需要中央與地方通力合作。

對於卓榮泰視察台中火力發電廠，台中市長盧秀燕指出，據媒體報導，中央購煤預算這兩年又增加百億，憂心減煤計畫慢下來、不減反增，要求卓榮泰兌現承諾，一旦燃氣機組上線，燃煤機組以及煙囪要立刻拆除。

卓榮泰則說，2024年他來視察中火，向各位鄉親跟國人同胞所做的保證，2034年完成以氣換煤，達到台中電廠無煤供應。其中，六部緊急備用機組管控，僅在國安、天災等重大因素時限時啟用，平時僅作維修保養測試，不增加當地負荷量。

卓榮泰強調，政府力拚2030年啟動檢討，由經濟部與台電謹慎檢討剩下的備用機組，提出更好的計畫讓市民有感。這些承諾，都靠著所有燃氣機組要如期完成，二期工程的四部機組現在也通過環評。從2031到2034年會將新的燃氣機組陸續上線，然後再來拆除、除役現有的燃煤機組。

卓揆 無煤 中火

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