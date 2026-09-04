工人畫家李升茂筆下電力現場 記錄第一線人員辛勞

在台電服務長達40年的工人畫家李升茂，退休後仍筆耕不輟，繼續以水墨描繪第一線維修人員在台灣山林搶修的辛勞畫面，李升茂今天表示，他會持續把他幾十年來的工作經驗畫下來。

家住台南的李升茂，今天特別北上參加於台北「紀州庵文學森林」舉行的「畫筆下的電力現場‧職人與文物的跨世代對話」座談，和文史工作者何昱泓進行對談。

李升茂表示，他從退伍後考進台電，之後分發到台南，開始翻山越嶺、到處搶修電路的工作，期間歷經729大停電及921大地震，過程驚險，勞心勞力，閒暇之餘則將這些歷程以畫筆記下來，至今累積200多幅作品，曾入選府城美展、南瀛藝術展、經濟部文藝展肯定。

李升茂現場特別分享他的畫作「古厝維修憶往」，記錄2009年「八八風災」當天為一戶老夫婦的住處修復電力，隨行同仁一直勸他撤退，以免受豪大雨及土石流影響，但他憑經驗很快找到故障點，順利完成任務，老夫婦佝僂著身子向他道謝，讓他十分感動，但他在回程路上險些迷路，過程有驚無險。

李升茂分享另一幅2011年完成的作品「奮力」，記錄工人們扛著重達100多公斤的電桶在山間穿梭的畫面，李升茂猶記當時年輕夥伴半途想放棄，向他建議把電桶中的「絕緣電油」倒掉，電桶待大雨過後流到山下再撿拾，但李升茂不願汙染環境，依然堅持到底。

此外完成於2009年的「風雨繫情」，描繪工人們在風雨中搶修電路的過程，畫面生動，充滿張力，李升茂說，這些畫面在他腦中像昨天才發生的事一樣。

何昱泓表示，1999年729大停電及921大地震適逢他讀小學5年級的年紀，那一年停電好幾次，很多地方必須分區供電，到學校時同學間彼此問候的話語是「你家電來了沒」，讓他印象非常深刻。

何昱泓表示，李升茂用畫筆記錄下許多不為人知的畫面，以及第一線人員搶救及維修電力的過程及辛苦，更見證了「救電就是救命」的職人精神。

座談會最後的Q&A時間，民眾發問十分踴躍，李升茂針對松鼠或鳥類在高壓電線間跳躍為何不會觸電，表示牠們只要雙足或4腳同時站在同一條電線上，不會造成迴路，就不會觸電，但他也曾親眼目睹分別站在兩條電線上的鳥兒互相KISS，結果雙雙「殉情」，回答引來滿場笑聲。