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經濟部預告尼古丁袋等產品限制輸入 14天後生效
經濟部4日預告，新增尼古丁袋等產品為限制輸入產品，14天後生效。經濟部表示，基於保護國民健康，避免類菸品於市面流通，管制輸入有迫切性，因此本案預告期間只有14天。
經濟部指出，依據菸害防制法第15條第1項第2款規定，類菸品禁止輸入。衛福部國民健康署考量尼古丁袋等產品目前尚無專屬貨品號列，進口人可能無法得知該產品屬菸害防制法規範之類菸品，因此請經濟部新增尼古丁袋等產品的貨品號列及輸入規定代號「111」（管制輸入）。
經濟部表示，已洽相關機關意見，衛福部食品藥物管理署表示無意見，財政部關務署表示海關實務執行面可配合辦理。
經濟部貿易署依據貿易法第11條第2項，在「限制輸入貨品表」增列CCC2404.91.00.10-6「以口服方式攝入尼古丁之含尼古丁產品，且非戒菸輔助用產品」及其輸入規定代號「111」。
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