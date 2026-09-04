經濟部預告尼古丁袋等產品限制輸入 14天後生效

民眾黨主席黃國昌在臉書發文指控聯合再生取得彰濱工業區潮間帶國有地違法出售套利2.63億元，東窗事發後還找柯建銘喬事，用特別股濫竽充數的綠能弊案；儘管經濟部全部知情，但去年7月還是發給電業執照，所發電力全部賣給台電，電業營收超過13億元，獲利驚人。經濟部回應表示，依法核發電業執照，如遇不法情事，可提報「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，以嚇阻綠能犯罪。

2026-09-04 17:21