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卓揆：「以氣換煤」如期推進 2034年台中電廠達成無煤供電

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰今天下午前往台中火力發電廠視察，展現政府推進「以氣換煤」工程與改善中部空氣品質的決心。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰今天下午前往台中火力發電廠視察，展現政府推進「以氣換煤」工程與改善中部空氣品質的決心。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰4日重申政府三大承諾，包括2034年底前發電無煤化、燃煤機組轉緊急備用、2032年重新檢討緊備機組數量；此外，將預留未來碳捕捉與封存（CCS）新技術空間，穩定邁向2050淨零排放。

卓榮泰提到，2024年11月8日視察台中電廠時，面對地方鄉親對於「更乾淨的天空、更好的空氣品質」的期待，當時視察的主要目的，一是了解現況，二是承諾未來工作時程。而2年來在台電公司同仁的努力之下，相較2014年，整體空污總排放量更大幅降低8成，持續創造歷史新低，這代表台電持續進步，但台電不會以此為滿足。

卓榮泰指出，未來幾個月當中，台中電廠第一期燃氣計畫第一部燃氣機組預計9月底正式商轉，第二部燃氣機組也預計在10月底前接受調度，均依原定期程落實達成「2034年台中電廠無煤供電」的工程里程碑。卓院長也再次向國人及台中市民保證，1、2號機舊煙囪一定會如期拆除，這是接續5號及6號燃氣機組施工的必要條件。

談到新建燃氣機組等工程，卓榮泰指出，台中發電廠興建之初即為全世界第一大火力發電廠，為台灣經濟立下不可磨滅的汗馬功勞，卻也讓台中市民忍受數十年生活的不便。「以氣換煤」是重要的橋接工程，在邁向「2050淨零排放」的過程當中，需用時間、工程技術，以及中央與地方的耐心齊力完成，未來政府能做的就是加速進度，加速把空氣換新，打造更好的環境，讓台中市民能夠早日得到更好的生活品質。

卓榮泰進一步指出，台電迄今已累計投入441億元，完成全廠10部燃煤機組的空污防制設備更新、興建室內煤倉，工程人員也從機組組裝過程累積經驗，有利於後續工作效率的提升，也代表計畫能夠如期完成。後續關於6部緊急備用機組，將僅在國安、天災或重大突發因素時限時啟用，平時僅進行例行維修保養與測試運轉，絕不增加當地環境負荷。請台電在經濟部的督促底下，更謹慎地檢討備用機組，希望未來能將檢討備用機組的日期提前到2030年，讓台中市民更明確感受到政府實現承諾的決心。

卓榮泰指出，上述承諾能否落實，關鍵在於所有燃氣機組都要如期完成，未來第二期以後的新燃氣機組也都要如期完成。二期工程4部機組目前已通過環評，預計2031年至2034年陸續將新的燃氣機組上線，再逐步除役現有燃煤機組。

卓榮泰表示，整個機組興建過程必須面對設備、產能、時間甚至人力的競爭，台電曾多次向行政院提出從南部電廠、通霄電廠到台中電廠的急迫需求及相關修正計畫。這些計畫經評估後不能不予核定，因為晚一天，計畫可能就必須重新調整，市場上也可能找不到所需設備，合作廠商也可能先與其他業者簽約。卓榮泰期盼地方按時程密切配合，「唯有中央地方一起『爭氣』，才不會彼此生氣」，才能共同提升市民生活品質。

卓榮泰進一步表示，台電也預留未來碳捕捉及碳封存等新技術發展空間，持續進行新技術的醞釀與儲備。2025年我國經濟成長率達8.76%，今年上半年已達14.15%，全年預估11.05%，在如此高的經濟成長率下，要支撐產業發展及AI時代來臨，需要大量電力，也需要大量潔淨能源。卓榮泰指出，政府除持續發展多元綠能，也高度重視現階段的橋接工程；同時尋求包括更大型風機、地熱、水力發電等多元綠能發展可能性。

卓榮泰表示，面對全球對台灣的倚重，以及台灣產業與世界的高度連結，台灣對世界的產能及產業發展負有責任，也深具信心。今天大家看到的這支舊煙囪，再過一段時間將會消失，迎接而來的將是新的發電設施，這就是「以新換舊、以氣換煤」，以希望取代過去大家承受的生活不便。中央與地方政府需要這樣的合作，讓人民感受到信心，也感受到政府共同關注並負起責任。卓院長指出，行政院與台電今天兌現2年前所作承諾的第一步，未來每一步都要穩健、踏實、謹慎且迅速向前，也希望在中央、地方合作下，立法院能充分瞭解並給予支持。

卓榮泰表示，台電、中油等國營事業站在民生供應第一線，近年面對俄烏戰爭、中東衝突及美國關稅談判等國際衝擊，仍努力維持物價穩定，我國消費者物價指數年增率維持2.07%實屬不易。行政院已向立法院提出6,076億元追加預算案，將支持國營事業並為產業提供信心；中央、地方及行政、立法部門應依時程完成各項工作，齊步向前。

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