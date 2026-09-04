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台美專利優先權文件電子交換上路 簡化跨國申請程序

中央社／ 台北4日電

經濟部智慧財產局今天表示，台美專利優先權證明文件電子交換（PDX）今天正式上路，未來申請人提出申請後，台灣與美國專利主管機關可直接以電子方式交換相關文件，簡化跨國申請程序，可望大幅降低台美申請人的時間與成本。

智慧局今天發布新聞稿指出，台美雙方在112年11月簽署「台美專利資料安全交換瞭解備忘錄」後，智慧局與美國專利商標局陸續完成服務及資訊系統對接等籌備工作，台美專利優先權證明文件電子交換自今天起正式提供服務，為台灣專利跨國審查合作邁入新階段。

智慧局表示，為提升跨國企業申請專利效率，各國專利主管機關持續推動合作。台灣自102年起已陸續與日本、韓國進行專利優先權證明文件電子交換，透過電子方式簡化申請人主張國際優先權時，跨國提交證明文件的程序，也可節省紙本文件的時間及成本，並有助於專利審查作業。

智慧局指出，美國長期是台灣申請人向海外申請專利最多的國家，每年申請件數約2萬件；另一方面，美國申請人每年向台灣申請專利約7000件，為外國人在台申請專利件數第2多的國家。

為進一步簡化台美申請人相互申請專利的程序，智慧局說明，未來經申請人聲明採電子交換的案件，智慧局與美國專利商標局即可直接透過電子方式交換相關文件，減少申請人負擔，提升台灣申請人向美國申請專利的便利性，同時也有助美國申請人來台申請專利，促成台美申請人雙贏。

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