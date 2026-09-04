卓榮泰：掃除綠能犯罪阻力 讓合法業者安心投資發展

行政院長卓榮泰4日表示，產業發展需要穩定電力，電力供應則需要潔淨能源，綠能是台灣產業走向國際、提升競爭力的必要條件。政府將持續完善制度、公開資訊、合理公平分配利益，保障合法業者正當開發，並強化檢、警、調、廉合作，全面防制綠能犯罪，掃除不法對產業發展造成的阻力。

卓榮泰今日出席「綠能前行．廉潔治理」防制綠能犯罪座談會指出，過去推動多元綠能過程中，確實曾有不肖分子及少數不守法的公務人員、民意代表將不法手段帶入綠能發展，不僅引發社會責難，甚至一度使相關產業發展幾乎停擺。政府必須正視問題、強化防範，去除社會對綠能發展的污名，讓綠能政策回歸陽光、正面、健康，成為國家發展所必要的政策。

卓榮泰表示，本次座談會由彰化地方檢察署舉辦，除讓產業界了解檢、警、調、廉機關如何借鏡過去案例、強化查緝，也希望透過中央、地方行政機關及產業界交流，彙集實務經驗，找出更有效的防範不法方法，展現政府防範綠能犯罪、保障產業正常發展的決心。

他強調，政府要讓合法、守法業者能夠正當開發及經營，也要讓依法行政的公務人員不再因擔心究責而裹足不前。因此，未來應進一步建立完善制度、公開相關資訊，並合理公平計算利益分配，降低資訊落差，讓不肖分子及不法人員無從上下其手，同時讓執法人員及行政機關有所依據。

卓榮泰指出，中央與地方也應持續檢討並簡化相關行政流程，縮短各地資訊落差，在推動綠能的同時兼顧環境保護與國土利用，確保漁權、農權不受影響，並維護國人公共安全。

對於能源政策，卓榮泰表示，當前全球都在發展經濟、高科技及多元綠能，政府對民生與產業負有責任，台灣對全球產業與科技發展也負有責任，不能讓台灣產業因能源不足，進而影響全球產業及科技發展。因此，賴清德總統一再強調推動「二次能源轉型」，包括多元發展綠能、發展科技儲能、推動節能，以及強化台電電網等工作，目前均正依序推動。

卓榮泰也提到，日前前往台中港視察大彰化西南第二階段及西北離岸風場，台灣2025年離岸風電裝置量已排名全球第三，累計裝置量排名全球第五。世界大型企業已將台灣風力資源視為重要投資目標，政府將持續善用台灣風力資源，發展乾淨、安全能源，吸引國際大廠來台投資。

卓榮泰強調，台灣張開雙手歡迎多元綠能開發，但政府的立場很清楚，就是「保障合法、打擊不法」，透過制度完善及廉潔治理，營造健全的綠能發展環境，讓合法業者能安心投資、放心發展，也讓綠能真正成為支撐台灣產業競爭力的重要力量。