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台電：累虧已達3,722億元 盼各界支持預算撥補

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電強調，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本。聯合報系資料照
台電強調，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本。聯合報系資料照

行政院拍板2026年度追加預算案撥補台電711億元，台電4日表示，近來中東局勢帶動天然氣價格大漲，政府攜手油電「頂住通膨」穩定國內物價，以追加預算撥補台電，就是補貼全民用電成本，穩定物價、照顧民生，同時兼顧產業競爭力。

台電說明，中東戰事震盪國際燃料價格，中油為配合政府穩定物價實施民生用戶天然氣價凍漲、電業用戶氣價大幅調漲。自今年4月起累計漲幅超過60%，天然氣成本漲幅由台電承擔。截至今年8月底，台電天然氣燃料支出較美伊戰前已增加逾700億元，導致台電至7月止已虧損214億元，累積虧損達3,722億元。

針對外界關切油、電補貼預算編列議題，台電澄清，中油、台電皆肩負穩定物價的政策任務，經濟部就今年國際價格波動實況，分別針對油、電吸收之龐大成本，各自編列追加預算以補貼價差。其中台電部分，只針對至8月底能源成本價差，超過編列撥補的711.04億。

台電說明，為保障民生用電負擔及維持國內企業的競爭力，過去幾次電價調整並未完全足額反映成本，台灣電價仍比世界多數國家更便宜。

台電強調，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本，同時有助減輕台電因穩定物價吸收發電成本造成的龐大虧損，緩解台電財務壓力。而健全台電財務，才可投注多元電力建設，讓台電持續以穩定電力顧民生、護產業，作台灣經濟發展的後盾，期盼社會各界共同支持。

台電 預算 用電

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