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黃國昌指控民進黨圖利聯合再生 經濟部回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部回應聯合再生進駐彰濱工業區設光電案場爭議。聯合報系資料照
經濟部回應聯合再生進駐彰濱工業區設光電案場爭議。聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌在臉書發文指控聯合再生取得彰濱工業區潮間帶國有地違法出售套利2.63億元，東窗事發後還找柯建銘喬事，用特別股濫竽充數的綠能弊案；儘管經濟部全部知情，但去年7月還是發給電業執照，所發電力全部賣給台電，電業營收超過13億元，獲利驚人。經濟部回應表示，依法核發電業執照，如遇不法情事，可提報「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，以嚇阻綠能犯罪。

經濟部說明，為配合國家再生能源發展政策，自105年起持續提供彰濱產業園區崙尾東區用地（臨1區至臨7區、面積合計599公頃），供再生能源業者進駐設置太陽光電，設置容量合計約558MW，目前已全數完成併網。

聯合再生工程公司承租彰濱產業園區崙尾東太陽光電專區臨4區案場土地設置光電，於尚未完成建置前，即將 100%股權移轉予台灣和暄綠能股份有限公司，引發外界質疑違反評選承諾及案場主導權。

經濟部園管局已要求聯合再生買回60%股份，並派任2席董事、1席監事及總經理進行公司治理，已具主導開發及經營得標之光電案場，同時針對「特別股限制移轉或轉換」及「董事保障條款」等公司治理章程進行修正。本部園管局將持續召開追蹤會議督導，確保履行承諾。

經濟部能源署因已確認符合「電業登記規則」核發電業執照要件，因此於114年7月11日核發電業執照。

經濟部並表示，已與法務部組成「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，如遇不法情事可提報平台，以嚇阻綠能犯罪。

黃國昌 聯合再生 經濟部

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