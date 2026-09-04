彰濱光電股權轉移惹議 經部：已要求聯合再生買回60%股份

民眾黨主席黃國昌質疑，政府於彰濱光電案協助聯合再生解套。經濟部今天說明，聯合再生工程曾於彰濱產業園區崙尾東太陽光電專區承租土地設光電，案場未完成前即移轉全數股權。園管局已要求聯合再生買回60%股份，並將持續召開追蹤會議，確保業者履行承諾。

民眾黨主席黃國昌今天於臉書表示，他過去揭露聯合再生取得彰濱工業區潮間帶國有地後，違法出售套利，並質疑政府幫聯合再生解套。

經濟部說明，為配合國家再生能源發展政策，自105年起持續提供彰濱產業園區崙尾東區用地，包含臨1區至臨7區共599公頃，供再生能源業者進駐設置太陽光電，設置容量合計約558MW，目前已全數完成併網。

經濟部表示，聯合再生工程公司承租彰濱產業園區崙尾東太陽光電專區臨4區案場土地設置光電，尚未完成建置前，即將100%股權移轉予台灣和暄綠能股份有限公司，引發外界質疑違反評選承諾及案場主導權。

經濟部提到，經濟部園管局已要求聯合再生買回60%股份，並派任2席董事、1席監事及總經理進行公司治理，已具主導開發及經營得標的光電案場，同時針對特別股限制移轉或轉換及董事保障條款等公司治理章程進行修正。經濟部園管局將持續召開追蹤會議督導，確保履行承諾。

至於黃國昌質疑經濟部曾說過，聯合再生於釐清相關疑慮前將不發給電業執照，但聯合再生仍於去年7月取得電業執照。

經濟部回應，能源署確認符合電業登記規則核發電業執照要件，因此於114年7月11日核發電業執照。

經濟部強調，經濟部已與法務部組成打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，如遇不法情事可提報平台，以嚇阻綠能犯罪。