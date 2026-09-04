國發會攜中興新村地方創生團隊赴日本熊本 聚焦四大重點

台日地方創生合作再往前一步，從政策交流逐步走向通路與市場實證。國發會副主委高仙桂4日拜會熊本縣知事木村敬，雙方就地方創生、青年培力及區域產業升級等議題交換意見，木村敬並允諾建立雙邊交流機制；中興新村地方創生育成村也與日本企業簽署合作意向書（MOU），協助台灣地方創生產品拓展日本市場。

國發會表示，高仙桂8月31日至9月4日率領「中興新村地方創生育成村」進駐團隊赴日本熊本參訪，此行聚焦官方交流、通路合作、創生見學與商機測試四大面向，希望串聯台日地方政府、創生團隊及民間企業資源。

高仙桂4日拜會熊本縣知事木村敬，雙方針對地方創生政策、青年培力、區域產業升級及跨域資源對接等議題交換意見。高仙桂表示，隨台積電（2330）進駐熊本，台日科技及產業鏈結更加緊密，也期待在既有基礎上，進一步將合作延伸至地方創生領域，加強政府與民間資源對接。

國發會指出，木村敬允諾雙方後續建立交流機制，持續深化合作，意味台日地方創生交流可望由單次參訪，逐步朝常態化合作發展。

除官方交流外，此行也出現實質商業合作成果。中興新村地方創生育成村與日本株式會社片岡産業簽訂「台日商機拓展合作意向書」，建立常態化合作機制，未來將針對育成村團隊產品在日本市場銷售進行長期對接，希望將台灣地方特色產品導入日本通路。

為直接測試日本消費市場反應，創生團隊並在熊本熱門地標「SAKURA MACHI Kumamoto（熊本櫻町購物中心）」舉辦產品展示及推廣活動，集結育成村團隊開發的地方創生產品與工藝創作，向日本消費者展示台灣地方品牌。

國發會表示，活動吸引不少日本民眾駐足體驗，也藉此觀察產品在當地市場的接受度。部分產品並獲日本線上通路營運商青睞，成功上架跨國電商平台，讓此次交流不只停留在考察層次，也直接進入市場測試與通路拓展階段。

參訪期間，團隊也走訪岩永製茶園、通潤酒造及肥後民家村，了解熊本如何結合在地特色產業、文化資產與社區發展，相關經驗將作為中興新村地方創生育成村未來推動青年培力及場域活化參考。

高仙桂表示，地方創生需要官方政策、育成組織、青年團隊及民間企業共同投入，此次熊本參訪將政策交流、育成合作及市場實證串聯起來。未來國發會將持續支持中興新村地方創生育成村與國際接軌，協助在地團隊拓展海外市場，建構具國際連結及永續發展能力的地方創生生態系。